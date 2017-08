Čerstvý absolvent VŠMU Boris Prýgel dostal pozvánku do Los Angeles

Placido Domingo. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 1. augusta (TASR) - Na nedávnej prestížnej súťaži pre spevácke talenty do 32 rokov - Operalia 2017 Plácida Dominga v Astane (Kazachstan) bol úspešný Boris Prýgl. Čerstvému absolventovi a doktorandovi Katedry spevu Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave udelili Cenu Birgit Nilsson za mimoriadnu interpretáciu diel Richarda Wagnera a Richarda Straussa.nformuje prorektorka pre zahraničie a projektovú činnosť VŠMU Svetlana Waradzinová.Podľa nej Prýgl patrí k medzinárodnej interpretačnej špičke, čím potvrdzuje kvalitu speváckej školy na Slovensku. Sú to významné úspechy talentovaného absolventa VŠMU, ktorý v júli promoval s Cenou rektorky VŠMU Márie Heinzovej za mimoriadne študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu VŠMU v zahraničí. Zároveň bol prijatý na interné doktorandské štúdium k profesorovi Petrovi Mikulášovi.Basbarytonista Boris Prýgl (24) zvíťazil aj na Medzinárodnej súťaži Pražský spevák, Duškovej speváckej súťaži Mozartovej obce a Speváckej súťaži Olomouc. Získal Cenu Národného divadla v Prahe, Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, Festivalu Pražská jar, Českého rozhlasu, Cenu Viléma Zítka, Gustava Mahlera i Cenu dirigenta Františka Drsa na 50. ročníku Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Za úspechy vďačí pedagogičkám Oľge Plhalovej, Zlatici Livorovej a Blanke Juhaňákovej.Od septembra 2012 študoval operný spev na VŠMU v triede Petra Mikuláša. V lete 2013 absolvoval Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského v Piešťanoch a Majstrovské spevácke kurzy Dagmar Livorovej vo Veľkej Bíteši. Realizoval množstvo sólistických a ansámblových vystúpení doma i v zahraničí. Ako sólista spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, v roku 2014 spieval rolu Záhradníka v Mozartovej opere Figarova svadba a absolvoval ďalšie spevácke a herecké majstrovské kurzy. Stal sa hosťujúcim sólistom Opery Slovenského národného divadla, kde debutoval v hudobnej dráme Salome Richarda Straussa a už účinkoval aj v ďalších operných predstaveniach.