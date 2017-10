Certifikát Zelená škola získalo dnes 110 škôl, prišiel aj prezident

Certifikácie Zelených škôl sa 5. októbra 2017 vo Zvolene zúčastnilo približne 300 učiteľov a žiakov zapojených škôl. Podporiť ich prišiel aj prezident SR Andrej Kiska (na snímke), podľa ktorého sú práve školy a učitelia tým rozhodujúcim faktorom, ktorý vytvára v mladej generácii vzťah k životnému prostrediu a formuje ich do budúcnosti. Foto: TASR/ Jozef Poliak Foto: TASR/ Jozef Poliak

Zvolen 5. októbra (TASR) - Celkom 110 certifikátov najväčšieho environmentálno-vzdelávacieho programu na Slovensku - Zelená škola, dnes odovzdali zástupcom úspešných škôl počas slávnosti v aule Technickej univerzity (TU) vo Zvolene. Program realizuje Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica.Ako pre TASR uviedol manažér programu Juraj Oravec, do Zelenej školy bolo v minulom školskom roku zapojených 314 škôl. Tento rok to je až 321 škôl.povedal.Certifikácie sa zúčastnilo približne 300 učiteľov a žiakov zapojených škôl. Podporiť ich prišiel aj prezident SR Andrej Kiska, podľa ktorého sú práve školy a učitelia tým rozhodujúcim faktorom, ktorý vytvára v mladej generácii vzťah k životnému prostrediu a formuje ich do budúcnosti.Zapojenie do Zelenej školy si pochvaľovali aj ocenení zástupcovia škôl. Ako TASR povedala Mária Kemková z obce Heľpa na Horehroní, žiaci po tom, ako vstúpili do programu, sa začali oveľa viac venovať životnému prostrediu v ich okolí.Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.Program získal tento rok aj ocenenie ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti.