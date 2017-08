Červený kríž informuje: Migranti zaútočili na hraničný prechod v Ceute

Na archívnej snímke subsaharskí migranti preliezajú ostnatý plot oddeľujúci Maroko a španielsku enklávu Melilla počas asistencie pracovníka Červeného kríža. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 7. augusta (TASR) - Španielsky Červený kríž dnes informoval, že 186 migrantov zaútočilo na hraničný priechod pre chodcov, ktorí vstupujú do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta z Maroka.Štyroch zranených migrantov previezli po prekročení hranice do nemocnice, informoval na Twitteri Červený kríž v Ceute. Španielska tlačová agentúra Europa Press uviedla, že jeden policajt utrpel zranenia.Pokusy o násilné prekročenie takýchto priechodov sú nezvyčajné, keďže sú zväčša silno strážené. Keď sa chcú do Európy dostať tisíce subsaharských migrantov žijúcich nelegálne v Maroku, tak sa pokúšajú zdolať hraničné oplotenie okolo Ceuty a ďalšej španielskej enklávy Melilly.Migranti bežne smerujú po prechode hranice do dočasných ubytovacích centier. Potom ich buď repatriujú alebo pustia, dodáva agentúra AP.