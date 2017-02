Červený kríž pomáha Afričanom, ktorí sa dostali do španielskej enklávy

Na archívnej snímke subsaharskí migranti preliezajú ostnatý plot oddeľujúci Maroko a španielsku enklávu Melilla. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 17. februára (TASR) - Pracovníci Červeného kríža pomáhajú viac než 300 migrantom zo štátov subsaharskej Afriky, ktorí dnes ráno prekonali hraničné oplotenie okolo španielskej severoafrickej enklávy Ceuta.Španielska civilná stráž informovala, že bezpečnostné kamery zachytili pohyb okolo 500 osôb približujúcich sa s rôznymi nástrojmi a palicami k oploteniu. Dav následne prerazil jeden z vchodov.Približne trom stovkám migrantov sa podarilo dostať na územie Španielska. Povedal to hovorca stráže, ktorý si vzhľadom na medzinárodný protokol neželal byť menovaný.Dvaja príslušníci stráže utrpeli zranenia a previezli ich na ošetrenie do miestnej nemocnice.Na územie španielskej enklávy Ceuta v Severnej Afrike sa každoročne pokúšajú dostať stovky utečencov, ktorí sa protizákonne zdržiavajú v susednom Maroku. Ich cieľom sa tiež opakovane stáva Melilla, ďalšia španielska enkláva susediaca s Marokom. Týmto spôsobom sa chcú dostať na územie Európskej únie bez toho, aby sa museli vydať na nebezpečnú cestu cez Stredozemné more.