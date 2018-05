Červený kríž posiela do Gazy svojich chirurgov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 31. mája (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) vo štvrtok vyhlásil, že do pásma Gazy posiela svojich chirurgov, zdravotné sestry a fyzioterapeutov, lieky i zdravotnícke vybavenie. Urobil tak v snahe pomôcť tamojšiemu preťaženému systému zdravotnej starostlivosti, a to najmä zabezpečiť liečbu zranených pri nepokojoch na hraniciach pásma Gazy s Izraelom. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.Červený kríž uviedol, že z viac ako 3600 Palestínčanov, ktorí od začiatku protestov utrpeli strelné zranenia, približne 1350 bude potrebovať tri až päť operácií. V hlavnom meste enklávy zriadi MVČK chirurgickú jednotku s kapacitou 50 lôžok a jeho chirurgovia budú vykonávať polovicu z odhadovaných 4000 operácií.Podľa Červeného kríža spomínaný počet prípadov by na hocijaký systém zdravotnej starostlivosti predstavoval nápor a situácia v Gaze sa zhoršuje aj sústavným nedostatkom liekov, vybavenia a elektriny.povedal podľa agentúry Reuters Robert Mardini, riaditeľ MVČK pre Blízky a Stredný východ.Počas súčasnej vlny protestov v Gaze podľa Mardiniho utrpelo od konca marca zranenia 13.000 palestínskych Arabov.