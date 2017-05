Červený motoráčik privezie výletníkov pod Šarišský hrad

Šarišský hrad, ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/Milan Kapusta Foto: FOTO TASR/Milan Kapusta

KOŠICE/VEĽKÝ ŠARIŠ 26. mája (TASR) – Klub historických koľajových vozidiel z Košíc pripravil na sobotu 27. mája návštevu Šarišského hradu s odvozom do Veľkého Šariša v okrese Prešov vláčikom. Výletníkov tu privezie historická súprava červených motoráčikov typu M 131, tzv. Hurvínkov. Ako informovala Zuzana Lehotská z Klubu historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach, ich klub objavuje zrušené a zabudnuté železničné trate a vydáva sa na púť po Slovensku.Vlak vyrazí z košickej hlavnej železničnej stanice v sobotu ráno o 8.50 h. Pre cestujúcich je pripravená retrojazda historickou motorovou súpravou, ktorú obľubujú hlavne rodiny s deťmi. V cieľovej zastávke ich čaká nenáročný výstup na Šarišský hrad, odkiaľ je panoramatický výhľad do okolia. Hrad už niekoľko rokov prechádza rekonštrukciou a mesto Veľký Šariš tu poskytuje aj základné služby pre návštevníkov.Klub historických koľajových vozidiel sa ako jediný svojho druhu v Košickom kraji venuje záchrane a obnove železničnej histórie. Pravidelne organizuje výlety historickými motorákmi M 131.1125 a M 131.1538 známymi aj ako Magda a Ľubka do širokého okolia.