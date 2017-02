Česi a Rumuni podpísali s Nemeckom zámer o spoločnom vojenskom výcviku

Ilustračná snímka Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Brusel 16. februára (TASR) - Nemecko podpísalo sériu dohôd so svojimi partnermi v NATO na spoločný nákup dopravných lietadiel a ponoriek a tiež na vývoj nových zbraní. Na dvojdňovom rokovaní ministrov obrany NATO v Bruseli došlo aj k dohode medzi Nemeckom a Českou republikou a Rumunskom o spoločnom cvičení armádnych jednotiek, uviedol dnes minister obrany ČR Martin Stropnický.Podľa agentúry AP spoločné nákupné úsilie niektorých spojencov možno vnímať aj pod tlakom USA, aby členovia NATO zvýšili svoje výdavky na obranu.Nemecko vďaka uzavretým dohodám plánuje spolu s Holandskom a Luxemburskom kúpiť osem dopravných lietadiel Airbus A330. K dohode by sa malo pripojiť aj Nórsko a Belgicko.Táto dohoda zapadá do širších snáh Severoatlantickej aliancie rozšíriť flotilu dopravných lietadiel, lebo v súčasnosti majú spojenci nedostatok dopravných lietadiel na prepravu vojakov a vojenského vybavenia.Nemecko a Nórsko zároveň plánujú spoločný nákup šiestich ponoriek dohromady a náhradu zastaraných raketových systémov. V rámci spoločného úsilia s Francúzskom chce nemecká strana vytvoriť menšiu leteckú dopravnú jednotku zameranú na podporu účastníkov špeciálnych operácií a tiež na pomoc pre nemeckých štátnych príslušníkov, ktorí sa ocitnú v ťažkostiach v zahraničí.Česká republika, Rumunsko a Nemecko v rámci ministerskej konferencie v Bruseli podpísali v stredu zámer o spoločnej spolupráci, týkajúci sa aliančných vojenských cvičení. Stropnický pripomenul, že ide o program známy ako Framework Nation Concept, kde sa jedna väčšia krajina NATO združí s menšími krajinami a spoločne pripravia výcvik. Minister spresnil, že takúto spoluprácu s Nemeckom má už dlhodobo Holandsko.vysvetlil Stropnický. Dodal, že k prvému spoločnému cvičeniu by mohlo dôjsť už v druhej polovici tohto roka.Ministerstvo obrany s návrhom na spoločné vojenské cvičenie musí osloviť vládu, získať jej súhlas a následne aj odobrenie zo strany parlamentu.