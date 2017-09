Česi budú mať zrejme dva okruhy na skúšanie robotických vozidiel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 13. septembra (TASR) - Česko bude mať zrejme dva okruhy na vývoj a overovanie systémov robotických vozidiel. Prvý by mohol vzniknúť pri Velime, kde štátu patrí časť pozemkov na okruhu, ktorý už využíva Výskumný ústav železničný. Ide o špičkové európske centrum na testovanie vlakov.Vo Velime by mohli výskumníci sledovať, ako sa navzájom ovplyvňujú autonómne systémy v autách a vo vlakoch.povedal generálny riaditeľ železničného skúšobného okruhu František Bureš. Aj vlaky už majú systém typu ETCS, ktorý dokáže samostatne kontrolovať a riadiť pohyb vlaku na trati.Druhým subjektom, ktorý uvažuje o stavbe testovacieho okruhu v Česku je nemecká automobilka BMW. O jej záujme hovoril v júli minister financií Ivan Pilný.Koncern plány na miliardovú investíciu zatiaľ nepotvrdil. Do Česka by to malo BMW blízko z novej kapacity v Lipsku. Bude v nej sústredená výroba áut s elektrickým pohonom.Dva okruhy by sa mohli v Česku uživiť.uviedol Gábor Iffland, riaditeľ pre externú komunikáciu skupiny Valeo. Skupina vyvíja pre svetové automobilky inteligentné senzory.Iffland povedal, že Česko podľa neho patrí vo vývoji systémov pre autá bez šoférov do svetovej špičky.V závode firmy v Prahe pracuje na vývoji senzorov 500 špecializovaných inžinierov a 200 technikov.Testovacie okruhy nemôžu nikdy nahradiť skúšky v bežnej cestnej prevádzke.usudzuje Martin Peleška, šéf českého zastúpenia automobiliek Toyota a Lexus. Zatiaľ nie je jasné ani to, ktorému výrobcovi sa podarí ako prvému začať vyrábať robotické vozidlá sériovo. Ford tvrdí, že to dokáže už v roku 2021.