Česi budú môcť použiť zbraň proti teroristom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. januára (TASR) - České ministerstvo vnútra chce ústavným zákonom umožniť občanom použiť legálne držané zbrane na zaistenie bezpečnosti krajiny. Návrh novely, ktorý predložilo, by chcelo presadiť ešte do tohtoročných parlamentných volieb. Informovala o tom Česká televízia.Ministerstvo vnútra chce navrhovaným ústavným zákonom, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, umožniť ľuďom obranu pred teroristami - napríklad pri útokoch, k akým došlo v uplynulom roku v Nice a v Berlíne. Útočníci v oboch prípadoch vrazili do davu ľudí nákladnými vozidlami." píše ministerstvo v dôvodovej správe. Preto chce majiteľom legálne držaných strelných zbraní umožniť, aby v takýchto prípadoch zasiahli." upozornil rezort vnútra.Navrhované právo by malo byť len jednou z možností a malo by sa vzťahovať výhradne na českých občanov a české územie.Bližšie podmienky by mala stanoviť nadväzujúca novela o zbraniach, ktorá by podľa ministerstva vnútra mala priniesť vyššie nároky na majiteľov strelných zbraní. Podľa ministerstva by napríklad museli absolvovať pravidelné povinné streľby.