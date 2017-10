Česi dnes druhý deň volia do Poslaneckej snemovne

Na snímke volička vhadzuje svoj hlas do volebnej urny v priestoroch Veľyslanectva Českej republiky na Slovensku počas parlamentných volieb, 20. októbra 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Praha 21. októbra (TASR) - S úderom 22.00 h sa v piatok zatvorili volebné miestnosti po prvom dni volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. Poslancov si doposiaľ prišli vybrať viac než dve pätiny voličov, informoval portál spravodajskej televízie ČT24. Záujem verejnosti bol podľa volebných komisárov vyšší než pred štyrmi rokmi.V sobotu budú môcť českí občania hlasovať od 8.00 h do 14.00 h.V piatok hlasovala väčšina volebných lídrov hlavných politických strán. Český premiér Bohuslav Sobotka svoje právo hlasovať využije v sobotu.Značný záujem o voľby zaznamenali v Olomouckom, Juhočeskom, Libereckom či Pardubickom kraji, vyplýva z informácií volebných komisárov.Priebeh volieb bol vo všeobecnosti pokojný, doposiaľ neboli hlásené žiadne závažnejšie incidenty. V Pardubiciach zasadol vo volebnej komisii muž s "agitačným" tričkom, ktoré si musel ísť prezliecť.V Moravskosliezskom kraji vhodila svoj hlas do volebných urien približne tretina voličov.V Plzenskom krajín sa volebná účasť krátko pred zatvorením volebných miestností pohybovala okolo 30 percent. V Olomouci zaznamenali 38-percentnú volebnú účasť, v Jeseníku sa pohybovala okolo 37 percent. V Juhočeskom kraji účasť v piatok dosiahla 40 percent. V Pardubickom kraji presiahla po 20.00 h takmer 50 percent. V niektorých častiach ju dokonca presiahla. V Libereckom kraji sa účasť pred 22.00 h pohybovala okolo 30-45 percent. V stredných Čechách je doposiaľ najvyššia účasť v okrese Benešov, kde odovzdalo hlas 40 percent voličov.V Prahe bola volebná účasť nadpriemerná, v niektorých častiach hlavného mesta odvolila do 21.00 h viac než polovica oprávnených voličov.Z najvyššieho počtu kandidujúcich subjektov voliči vyberali v Prahe. V hlavnom meste ČR sa zaregistrovalo 29 politických strán a hnutí. Najmenej, 21 subjektov, kandiduje v Karlovarskom kraji. V ostatných krajoch bol na výber 24-26 kandidujúcich subjektov.V českých parlamentných voľbách môže hlasovať viac než osem miliónov oprávnených voličov.