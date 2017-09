Česi hľadajú nové cesty ako investovať, začínajú požičiavať

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. septembra (TASR) - Českej ekonomike sa darí a ľudia hľadajú nové cesty, ako investovať. Peniaze v bankách takmer nič nenesú, investície do akcií či komodít zasa vyžadujú množstvo času. V poslednom období získavajú vo svete a v menšej miere aj v Česku popularitu crowdfundingové platformy. Tie umožnia investovať po relatívne malých čiastkach do rozvoja firiem.tvrdí Radek Musil, šéf platformy Fundlift, ktorá je najväčšou platformou tohto druhu v Česku. Od svojho spustenia v máji minulého roka už Fundlift pomohol 22 firmám získať na projekty spolu takmer 125 miliónov Kč (4,80 milióna eur).povedal Musil. Peniaze od ľudí na Fundlifte získali napríklad vznikajúci projekt reštaurácií s grilovanými kurencami Grils, Pivovar Zvíkov, či škola varenia Chefparade.Ľudia okrem pravidelného úrokového výnosu, ktorý sa pohybuje medzi 6 a 8 % ročne, totiž v týchto prípadoch dostanú aj". Napríklad jedlo, kurz varenia so zľavou, pivo zadarmo.dostanú aj firmy. Keď si pôjdu požičať do banky, ťažko to viditeľne "predajú". Crowdfundingová kampaň však prináša aj marketingový rozmer. Vyjde ale o niečo drahšie, pretože firmy musia ľuďom ponúknuť zaujímavejší, teda vyšší úrok, než koľko si za úver účtuje banka.