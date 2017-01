Foto: TASR Foto: TASR

Praha 31. januára (TASR) - Česi majú v bankách rekordný objem vkladov. Ľuďom v nich leží 2,206 bilióna Kč (81,64 miliardy eur), ukázala aktuálna štatistika Českej národnej banky (ČNB), ktorá zachytáva situáciu ku koncu decembra.Čechom sa podarilo len za posledný rok nasporiť 172 miliárd Kč, čo znamená, že tempo rastu vkladov sa zrýchlilo. Medziročne vklady domácností stúpli o 8,4 %, pred rokom sa zvýšili o 5,8 %. Zadlženie domácností vzrástlo na 1,419 bilióna Kč.Vklady Čechov v bankách rastú vysokým tempom, hoci ľudia viac míňajú a časť svojich úspor využívajú na rekordné nákupy nového bývania.Zrýchľuje sa aj presun peňazí na netermínované vklady. Na nich sa úspory medziročne zvýšili o viac ako 15 % a ľudia teraz na nich majú 73 % zo všetkých svojich vkladov v bankách. Pred krízou to bolo naopak.V bankách tak pribúdajú peniaze, ktoré si ľudia môžu kedykoľvek vybrať, a ubúda peňazí na termínovaných vkladoch. Sadzby na vkladoch sú celkovo veľmi nízke, a preto je motivácia, aby ľudia na ne presúvali peniaze, slabá. Dôvodom je tiež to, že s výhodnými úrokmi vlani definitívne skončili aj mladé banky, ktoré ich prostredníctvom prestali lákať nových klientov.Približne pred rokom pristúpili k znižovaniu sadzieb a pokračovali v ňom aj počas roka. Ešte donedávna ponúkali sadzby na úrovni jedného percenta, teraz už ale sú ich ponuky pod 1 %, a to ešte len na obmedzenú časť peňazí. U vysokých vkladov sa sadzba už blíži k nule. Proti tomuto prúdu sa tento rok vydala len nová banka Creditas, ktorá začiatkom tohto roka vstúpila na trh a na rozbehnutie potrebuje nabrať nové depozity.