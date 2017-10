Česi nie sú spokojní s výsledkom parlamentných volieb

Na snímke uprostred predseda hnutia ANO Andrej Babiš, vľavo šéf sociálnych sietí Marek Prchal a vpravo manželka Monika Babišová v centrále hnutia po skončení volieb do Poslaneckej snemovne (dolnej komory) parlamentu ČR v sobotu 21. októbra 2017 v Prahe. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 23. októbra (TASR) - Výsledok víkendových parlamentných volieb rozdelil obyvateľov Česka na dva tábory. S rezultátom volieb nie je totiž spokojná polovica občanov, vyplýva z výskumu agentúry Median, ktorý vznikol v spolupráci s Českým rozhlasom (ČRo) a bol zverejnený v nedeľu.Medzi ľuďmi prevažuje negatívny a neistý pocit z výsledku volieb. S výsledkami volieb je nespokojných 55 percent respondentov, pričom výsledky nesú s nevôľou najmä vysokoškoláci (59 percent) a ľudia z veľkých miest (55 percent), informuje webový spravodajský portál Novinky.cz.Je však potrebné zdôrazniť, že spokojnosť s výsledkami volieb logicky súvisí s tým, akú stranu ľudia volili. Voliči hnutia ANO sú spokojní v 93 percentách prípadov, medzi spokojnejších tiež patria voliči SPD a Pirátov, ale aj hnutia STAN, ktorých pravdepodobne potešilo samotné pokorenie päťpercentnej hranice.Naopak, nespokojnosť je vidieť u voličov klasických väčších strán ako ODS, KSČM, KDU-ČSL, ČSSD a TOP 09.Väčšina respondentov verí, že v dôsledku volieb sa zlepší ekonomická situácia v Česku (56 percent). V rámci medzinárodného postavenia Česka sú už voľby vnímané rozporuplne (43 percent) a v otázke zlepšenia politickej situácie v ČR si polovica ľudí myslí, že sa situácia bude skôr zhoršovať.Zaujímavé je i to, že v zlepšenie všetkých troch oblastí veria vo všeobecnosti skôr starší respondenti, ľudia z menších miest a logicky tiež voliči víťazného ANO. Naopak, voliči klasických veľkých strán vyjadrujú častejšie obavu zo zhoršenia politickej situácie v Česku, pričom voliči Pirátov a strany SPD si častejšie sľubujú zlepšenie ekonomickej situácie v ČR.Na post premiéra by podľa väčšiny opýtaných (54 percent) malo hnutie ANO ponúknuť inú osobu než Andreja Babiša. Prekvapivé je aj to, že tento názor zastávajú tiež niektorí voliči ANO (16 percent) a tiež zhruba polovica voličov KSČM a SPD.