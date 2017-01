Česi očakávajú rast cien, najviac potravín a pohonných látok

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 2. januára (TASR) - Česi zarábajú viac peňazí, a to sa prejaví na raste cien. Inflácia by podľa ekonómov mala tento rok dosiahnuť zhruba 2 %. Najviac pôjdu nahor ceny potravín a pohonných látok.Rok 2016 považujú českí ekonómovia za rok lacného jedla, keďže základné potraviny sa takmer nezdražovali. To sa ale tento rok už opakovať nebude. "predpokladá hlavný ekonóm UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Podobné prognózy zaznievajú aj od ďalších analytikov, aj keď sa v odhadoch intenzity rastu cien líšia.Nástup cien nepríde okamžite. Po vianočných sviatkoch dopyt po potravinách na začiatku roka tradične klesá. Najneskôr s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami však obchodníci začínajú zdražovať a tento rok ceny podporí hneď niekoľko faktorov. Okrem zvýšenej spotreby súvisiacej s dobrou ekonomickou situáciou Čechov sú to najmä rastúce mzdy zamestnancov, a to nielen maloobchodných reťazcov, ale aj ďalších sektorov ekonomiky, ktoré celému sektoru zvyšujú náklady.Ani minimálne výkupné ceny poľnohospodárskych surovín by nemali zdražovanie zmierniť. Konečnú cenu pre spotrebiteľov určujú skôr marže obchodníkov a výrobcov. O koľko jedlo zdražie, tak bude závisieť predovšetkým od vôle obchodných reťazcov. Medzi nimi ale panuje veľká konkurencia a ceny zvyšujú veľmi neochotne. Podľa štatistík spoločnosti Nielsen sa až polovica tovaru predá v kolotoči zľavových akcií, do ktorého sa obchodníci sami dostali a teraz nevedia, ako z neho von.Okrem rastúcich miezd sa experti zhodujú ešte na jednom faktore, ktorý tento rok výrazne ovplyvní vývoj cien. Zvýšiť by sa mali ceny pohonných látok." uviedla analytička spoločnosti Finlord Eva Mahdalová.Podľa Sobíška ceny palív pôjdu nahor skokovo na začiatku roka, neskôr sa však budú držať na stabilnej úrovni. Podľa prognózy spoločnosti Finlord cena vzrastie o 3 až 4 %.