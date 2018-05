Česi po skvelom výkony rozhodli o výhre nad Ruskom v predĺžení

Momentka zo zápasu Česko - Rusko na MS 2018. Foto: TASR/AP Momentka zo zápasu Česko - Rusko na MS 2018. Foto: TASR/AP

A-skupina (Kodaň):



Česko - Rusko 4:3 pp (1:1, 2:2, 0:0 - 1:0)

Góly: 15. Krejčí (Jaškin), 19. Jaškin (Pastrňák, Krejčí), 25. Pastrňák (Krejčí), 64. Pastrňák (Krejčí, Hronek) - 2. Nesterov (Barabanov), 21. Grigorenko (Bučnevič, Anisimov), 26. Barabanov (Zajcev, Šalunov). Rozhodcovia: Iverson (Kan.), Ohlund (Švéd.) – Davis (USA), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 12.490 divákov (vypredané).



Česko: Rittich – Gudas, Šulák, Moravčík, Hronek, Sklenička, Jordán, Polášek – Hyka, Faksa, Červenka – Řepík, Nečas, Kubalík – Pastrňák, Krejčí, Jaškin - Nestrašil, Plekanec, Horák – Chytil.

Rusko: Košečkin – Gavrikov, Kiselevič, Nesterov, Zajcev, Jakovlev, Chafizullin, Trjamkin – Kaprizov, Dacjuk, Dadonov – Grigorenko, Anisimov, Bučnevič – Mamin, Andronov, Michejev – Barabanov, Kablukov, Šalunov – Šošnikov.

Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:2 12

2. Rusko 4 3 0 1 0 23:4 10

3. Švajčiarsko 4 2 1 1 0 14:9 9

4. SLOVENSKO 4 2 0 1 1 9:8 7

------------------------------------

5. Česko 4 0 3 0 1 14:12 6

6. Francúzsko 4 1 0 0 3 7:16 3

7. Rakúsko 4 0 0 1 3 4:21 1

8. Bielorusko 4 0 0 0 4 4:22 0



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Kodaň 11. mája (TASR) - Hokejisti Česka triumfovali vo štvrtkovom šlágri kodanskej A-skupiny MS nad Ruskom 4:3 po predĺžení. Česi majú po štyroch zápasoch na konte na piatej priečke šesť bodov, Rusi na druhom mieste nazbierali desať.V ofenzívne ladenom zápase sa blysla trojica David Pastrňák, David Krejčí a Dmitrij Jaškin, ktorá spolu nazbierala deväť bodov. Pastrňák zaznamenal dva presné zásahy a rozhodol v predĺžení gólom spoza bránkovej čiary po odraze puku od nohy súpera za čiaru.Rusi zohrajú najbližší zápas v sobotu 12. mája o 20.15 h proti Švajčiarsku, Česi nastúpia o deň skôr o 20.15 h proti Bielorusku.V drese Česka po prvý raz na šampionáte nastúpili zámorské posily z Bostonu Bruins Davidovia Krejčí a Pastrňák, ale začiatok vyšiel lepšie Rusom. Ich útočný výpad do pásma už po 71 sekundách priniesol prvý gól. K odrazenému puku sa dostal obranca Nesterov a bombou prekonal Ritticha. Vypredaná hala potom videla ofenzívny hokej, o ktorý sa starali obe mužstvá. Šance na vyrovnanie mali Česi po niekoľkých závaroch, na druhej strane pohrozil Andronov. V 15. minúte sa však dostal k puku Krejčí a vyrovnal. Skvelý hokej pokračoval a minútu pred koncom tretiny našiel pred bránkou Pastrňák Jaškina, ktorý poslal Čechov do vedenia.Rusi mali skvelý vstup aj do druhej tretiny, už po minúte zužitkoval skvelú zadovku Bučneviča voľný Grigorenko a vyrovnal. Onedlho mohla zborná vyhrávať, keď v oslabení unikol Anisimov, ale Rittich jeho blafák vystihol. Na opačnej strane sa však presadil Pastrňák a Česi opäť viedli. Nie však dlho, pretože vzápätí vymyslel geniálnu prihrávku Zajcev, po ktorej vyrovnal Barabanov. Skvelé ofenzívne divadlo dvíhalo divákov zo sedadiel, hráči nešetrili pohybom, hralo sa hore-dolu. Stav sa však do konca druhého dejstva nezmenil.Aj v treťom sa hral výborný ofenzívny hokej, ale gólových šancí v ňom bolo najmenej. Rozhodnúť mohli najskôr oba tímy v presilovkách, potom najmä Rusi v rovnovážnom stave. Zverenci trénera Iľju Vorobjova mali s pribúdajúcim časom viac z hry. Pôsobili sviežejšie, keďže mali za sebou dva dni voľna, na Čechoch sa začínala prejavovať únava z ťažkého a dlhého utorňajšieho zápasu proti Švajčiarom. Napokon však muselo rozhodnúť až predĺženie a v ňom rozhodol o výhre Čechov svojim druhým gólom v zápase Pastrňák."Poraziť Rusko je vždy niečo navyše. Tieto zápasy majú nádych. Dnes sa nám darilo, bol som prekvapený, že som sa cítil dobre. Chceli sme hrať až neskôr, ale spolu s Davidom Krejčím sme si povedali, že to nebude o nič lepšie. Vyhrali sme zaslúžene.""Bol to pre nás prvý ostrý test na MS, zápas bol od tých predošlých odlišný. Musíme si ho pozrieť na videu a odstrániť chyby, ktorých sme sa dopustili."vyslaní redaktori TASR wr ny