Česi predviedli dokonalý zvrat a vyhrali nad Fínmi 4:3 po nájazdoch

Brankár fínskej hokejovej reprezentácie Joonas Korpisalo (vľavo) chytá strelu od českého hokejistu Michala Birnera (vpravo) počas zápasu základnej B-skupiny Fínsko - Česká republika v Paríži 8. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Fínsko - Česko 3:4 pp a sn (3:0, 0:0, 0:3 - 0:0, 0:1)



Góly: 1. Filppula (Aho, Rantanen), 3. Jaakola (Rantanen, Filppula), 14. V. Lajunen (Pihlström, J. Aaltonen) - 48. Horák (Pastrňák, Červenka), 58 Gudas (Krejčík, Řepík), 59. Kovář (Pastrňák), rozh. nájazd: Hanzl. Rozhodcovia: Piechaczek (Nem.), Reneau (USA) - Malmqvist (Švéd.), Ritter (USA), striedanie: vylúčení: 5:3 na 2 min., navyše Osala 10 min za narazenie zozadu, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8112 divákov.



Fínsko: Korpisalo - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Jaakola, Hietanen, Lehtonen, Järvinen - Rantanen, Filppula, Aho - J. Aaltonen, Pihlström, Savinainen - Puljujärvi, Kemppainen, Pyörälä - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala



Česko: Mrázek - Šimek, Gudas, Kundrátek, Kempný, Rutta, Jeřábek, Krejčík - Pastrňák, Plekanec, Voráček - Kovář, Radil, Červenka - Birner, Vrána, Řepík - Horák, Hanzl, Zohorna - Hyka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 8. mája (TASR) - Českí reprezentanti zvíťazili v pondelňajšom zápase parížskej B-skupiny 81. hokejových MS nad Fínskom 4:3 po predĺžení a nájazdoch. "" vyšiel výborne úvod stretnutia, keď v 3. minúte vyhrávali 2:0 a do konca tretiny 3:0. Česi však v treťom dejstve dokázali vyrovnať na 3:3 a v nájazdoch rozhodol o ich triumfe Robin Hanzl.Fíni sa najbližšie predstavia v stredu o 20.15 h proti Slovinsku. Česi si o deň neskôr o 16.15 h zmerajú sily s Nórskom.Fíni mali fantastický štart do zápasu a už v 3. minúte viedli 2:0. Prvý gól strelili v 58. sekunde, Aho v páde posunul puk pred bránku Filppulovi a ten otvoril skóre. Druhý pridal v 3. minúte presnou strelou z ľavého kruhu Jaakola. V piatej mohlo byť už 3:0, ale Mrázek si poradil s nájazdom Puljujärviho. Česi si vydýchli až pri vylúčení Osalu, ktorý dostal 2+10 za narazenie zozadu. V početnej výhode však nič nevymysleli a následne prišla ďalšia šanca "Suomi", ale Mrázek si poradil. To už neplatilo v 14. minúte, keď od modrej vypálil obranca V. Lajunen a pridal tretí zásah - 3:0. Aj Česi boli aktívni v ofenzíve, mali množstvo striel, no pozorná obrana súpera ich nepúšťala do vyložených šancí. Čo sa dostalo až pred bránku, riešil Korpisalo. Navyše, v závere tretiny odišiel do šatne Voráček, ktorý bol otrasený po strete s Osalom a do zápasu už nezasiahol. Tréner potom premiešal zostavu. Šance Čechov neprišli ani počas ďalšej presilovky v 25. minúte. Tutovku mal v 29. minúte Plekanec, no odrazený puk nedokázal namieriť do odkrytej bránky. Ďalšiu spálil v 33. minúte Pastrňák. Druhá tretina však príliš šancí na skórovanie nepriniesla ani na jednej strane. V úvode tretej mali veľké šance Fíni Pyörälä, Hietanen, ktorý trafil žŕdku, i Puljujärvi, ale neuspeli. V 48. minúte ich počas presilovky potrestal Horák, ktorý vykresal iskierku nádeje, keď upravil na 1:3. Tá sa premenila na skutočnosť v záverečných dvoch minútach, keď Gudas a Kovář v rozpätí 23 sekúnd vyrovnali na 3:3 a zápas pokračoval. Predĺženie rozuzlenie neprinieslo a tak o triumfe Čechov rozhodol až v samostatných nájazdoch Hanzl.