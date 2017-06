Česi sa boja kontroly ČNB, záujem o hypotéky trhol tohtoročné maximum

Ilustračné foto. Foto: Zuno Foto: Zuno

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 28. júna (TASR) - Hrozba, že Česká národná banka (ČNB) bude môcť vďaka novému zákonu prísnejšie krotiť hypotéky, prilákala do českých bánk zástupy ľudí. Pravdepodobne v obave, aby pre tvrdšie pravidlá na získanie úveru na bývanie vôbec dosiahli. A najskôr aj preto, aby si stihli lacnejšie požičať. Ako ukazuje Fincentrum Hypoindex, Česi si v máji zobrali hypotéky v hodnote 21,16 miliardy Kč (805,48 milióna eur), čo predstavuje najväčší objem od začiatku roka.Lenže osud novely zákona o ČNB, ktorá má centrálnej banke dať možnosť záväzne stanoviť hraničné parametre hypoték, je neistý. Nie je vôbec jasné, či sa ňou poslanci budú na aktuálnej schôdzi zaoberať a či ju do volieb stihnú schváliť. Ak sa tak nestane, bude zákon potrebné predložiť znova. A dovtedy by sa na úprave úverov na bývanie nič nemenilo.Niektorí poslanci tvrdia, že prísnejšie pravidlá zhoršia mladým prístup k hypotékam. ČNB ale chce mať k dispozícii nástroj, aby mohla zasiahnuť proti nezdravému vývoju.povedal bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. Odmieta aj argumentáciu nedostupnosti bývania pre mladých.tvrdí Singer.Centrálna banka pritvrdila už niekoľkokrát. Od apríla si klienti musia pripraviť najmenej 10 % vlastných zdrojov (alebo si požičať inde), navyše, banky môžu hypotéky, ktoré prekročia 80 % hodnoty nehnuteľnosti, poskytnúť obmedzenému okruhu klientov. V júni ČNB naznačila, že banky by mali u klientov pozornejšie sledovať podiel dlhov k ich príjmom. Keď zákon prejde, budú banky musieť dodržiavať maximálne limity, inak dostanú pokutu.