Česi sa na majstrovstvá sveta nedostanú, stratili šancu na postup

Tréner Karel Jarolím. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Belfast 5. septembra (TASR) - Futbalové majstrovstvá sveta budú opäť bez Česka. Zverenci trénera Karla Jarolíma prehrali v pondelok v C-skupine v Belfaste so Severným Írskom 0:2 a stratili šancu aj na možné barážové druhé miesto. V zostávajúcich dvoch októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2018 si to Česi rozdajú s Azerbajdžanom o konečné tretie miesto v tabuľke. Stále tak platí, že českí reprezentanti hrali v ére samostatnosti na svetovom šampionáte iba v roku 2006.V zaplnenom Windsor Parku inkasovali hostia dvakrát zo štandardných situácií už v prvom polčase. Najprv sa po necelej polhodine presadil hlavou Jonny Evans, ktorý po rohovom kope využil zlyhanie ofsajdovej pasce hostí. Potom z priameho kopu trafil do čierneho Chris Brunt.citoval Jarolíma portál idnes.cz. Česi si v súboji, v ktorom hrali o kvalifikačné bytie či nebytie nevytvorili žiadnu veľkú šancu, v ofenzíve pôsobili bezradne.Nenadviazali na výborný výkon v súboji proti majstrom sveta z Nemecka, v ktorom prehrali v piatok v Edene 1:2.horekoval tréner ČR, ktorý dostal aj otázku, či je jeho budúcnosť pri mužstve pre neho aktuálnou témou:Pri oboch góloch zaváhal aj brankár Tomáš Vaclík. Najmä Bruntov gól z pomerne veľkej vzdialenosti na jeho stranu mohol chytiť.priznal po súboji, po ktorom majú Severní Íri isté druhé miesto. Či bude stačiť na baráž, rozhodne tabuľka tímov z druhých miest. Predpokladá sa totiž, že doteraz absolútne suverénni majstri sveta Nemci, ktorí v pondelok v Stuttgarte prevalcovali Nórov 6:0, pôjdu na MS priamo. Ak by prípadne Severní Íri postúpili do Ruska, zahrali by si na mundiale po dlhých 32 rokoch.