Česi sa opäť tešia z ruských turistov. Zvyknú totiž míňať veľa peňazí

Praha 22. januára (TASR) - Po niekoľkoročnom prepade sa v ostatných troch mesiacoch opäť začína zvyšovať počet ruských turistov. Ukazujú to záznamy z Letiska Václava Havla, hotelov aj firiem, ktoré sa zaoberajú vracaním dane z pridanej hodnoty (DPH).Až do 3. štvrťroka 2016 ukazovali údaje skôr na medziročný úbytok ruských návštevníkov, posledné tri mesiace minulého roka však už priniesli výraznú pozitívnu zmenu. Rusov majú českí podnikatelia v cestovnom ruchu vo veľkej obľube - zvyknú totiž míňať mnoho peňazí.povedal Viliam Sivek, šéf českej Asociácie cestovných kancelárií. Podľa neho Rusi v porovnaní s hosťami z iných krajín vynikajú najmä dĺžkou pobytu. Zostávajú omnoho dlhšie než napríklad návštevy zo susedných krajín či z Ázie.Podľa štatistík Letiska Václava Havla vzrástol počet pasažierov medzi Českom a Ruskom v októbri o 33 %, v decembri o 36 %. "Počet cestujúcich medzi Prahou a Ruskom rástol v celom 2. polroku minulého roka, najmä ale v poslednom štvrťroku," potvrdila hovorkyňa pražského letiska Marika Janoušková.Podľa hovorcu Českých aerolínií Daniela Šabíka je zmena trendu evidentná už od začiatku 2. polovice minulého roka. Okrem stabilizácie ekonomickej situácie a posilnenia kurzu rubľa nemalú úlohu podľa neho hrá aj fakt, že Česká republika je bezpečnou destináciou.tvrdí Šabík.Štatistické údaje z hotelov rast zatiaľ nepotvrdili, posledné údaje má totiž Český štatistický úrad za september. Tie zatiaľ stále poukazujú na pokles ubytovaných Rusov o 14 %.Rastúci počet Rusov v posledných troch mesiacoch minulého roka však dokazuje ešte ďalšia štatistika: objem vrátenej DPH za nákupy v Česku. Až do septembra poukazujú údaje spoločnosti Global Blue s výnimkou februára na pokles, od októbra však objem vrátených daní výrazne vzrástol, v novembri dokonca o 48 %. Rusov na pozícii jednotky vo výdavkoch podľa celkového objemu vrátených daní z nákupov predstihli medzi návštevníkmi z krajín mimo Európskej únie len Číňania.