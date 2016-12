Česi si pred Vianocami rekordne požičiavali

Ilustračné foto Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 24. decembra (TASR) - Českej ekonomike sa darí, nezamestnanosť je rekordne nízka a platy rastú. S optimizmom hľadia ľudia aj budúcna. Preto si počas tohtoročných sviatkov chcú dopriať bohatú nádielku a neváhajú si na ňu požičať.Ako vyplýva z ankety, ktorú denník MF DNES uskutočnil medzi bankami a úverovými spoločnosťami, Česi si tento rok v novembri a decembri zobrali na dlh zhruba o desatinu viac ako pred rokom.uviedla marketingová riaditeľka firmy Profi Credit Dana Hakavcová.dodáva."Záujem je o niečo vyšší ako vlani. Ľudia si okrem toho na Vianoce požičiavajú vyššie sumy ako v minulosti. Teraz je to v priemere 18.000 korún, "potvrdzuje hovorca Provident Financial Ondřej Holoubek.A vyšší záujem o spotrebiteľské úvery s koncom roka hlásia okrem úverových spoločností aj banky. Niekde stúpol objem poskytnutých pôžičiek počas novembra medziročne aj o desiatky percent, a to v súvislosti s nárastom nákupov počas "čierneho piatku", ktorý tento rok pripadol na 25. november.Prehlbuje sa tak celoročný trend, kedy sa objem spotrebiteľských pôžičiek podľa štatistík Českej národnej banky zvyšoval medziročne zhruba o 7 %. "Záujem o spotrebiteľské úvery je tento rok veľmi silný a bude pokračovať aj v najbližších mesiacoch," potvrdzuje hlavná ekonómka Českej bankovej asociácie Eva Zamrazilová.Jedným z dôvodov je aj pokles úrokových sadzieb u tohto typu pôžičiek. "Tento rok v októbri mohli občania získať spotrebiteľský úver za priemernú úrokovú sadzbu 10,4 %, zatiaľ čo ešte pred rokom to bolo 12,2 %," dodáva Zamrazilová.Väčší záujem o predvianočné pôžičky sa dá podľa ich poskytovateľov vysvetliť aj tým, že rodiny stále častejšie využívajú vianočné a povianočné zľavy na investície do domácností, teda k nákupu elektroniky, spotrebičov či nábytku. Alebo si požičiavajú na neodkladné investície, ako napríklad nefungujúce kúrenie alebo nové zimné pneumatiky, a na darčeky idú až zvyšné peniaze."Naše štatistiky ukazujú, že najčastejšie si ľudia kupujú na splátky mobilné telefóny, televízie, notebooky, práčky a umývačky. Peniaze z hotovostných úverov ľudia zase najčastejšie využívajú na väčšie investície - rekonštrukcie domov a bytov, nákup auta alebo väčšie vybavenie domácnosti," uviedla hovorkyňa Home Creditu Zuzana Bienvenu."Česi si však požičiavajú nielen na tradičné vianočné darčeky s dlhšou životnosťou, ale aj na skrášlenie svojho zovňajšku," uviedol hovorca UniCredit Bank Petr Plocek. "Tento rok sme nezaznamenali typický hit medzi darčekmi, zákazníci na vidieku najčastejšie spomínajú elektroniku, oblečenie a náradie pre domácich majstrov. V mestách sú populárne poukážky na kuchárske kurzy pre mužov či na kurzy líčenia pre ženy," povedal Holoubek.Podľa prieskumu ING Bank sa však Česi kvôli predvianočným nákupom stále zadlžujú o niečo menej, než je v Európe bežné. Zatiaľ čo v Česku si peniaze na nákup vianočných darčekov požičiava 8 % ľudí, európsky priemer sa pohybuje okolo 10 %.Z Európanov v nákupe darčekov na dlh vedú Rumuni (19 %) a Briti (17 %), na druhej strane sú ľudia z Luxemburska (3 %) a z Rakúska (5 %). V Spojených štátoch si podľa prieskumu vlani doprialo sviatky na dlh dokonca 22 % ľudí.