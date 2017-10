Česi sú za referendum a proti euru

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Praha 17. októbra (TASR) - Uzákoniť ľudové hlasovanie, teda referendum, by si želalo takmer deväť Čechov z desiatich. Ukázal to prieskum spoločnosti Datamar, ktorý si dal exkluzívne spracovať denník Právo. Vyše osem desatín českej populácie je zároveň proti zavedeniu eura, pričom 51,5 percenta opýtaných je v postoji radikálny. Informácie dnes priniesol český spravodajský portál Novinky.cz.V Českej republike je možné len miestne a krajské referendum.Zákon o všeobecnom referende mala v programe končiaca vláda Bohuslava Sobotku (ČSSD), nakoniec sa však k jeho schváleniu nedostala.Za tento prvok priamej demokracie sa v prieskume vyjadrilo 88,4 percenta opýtaných, hoci len 35,6 percenta sa priznalo, že sa na referende zúčastnilo.Negatívny názor prevláda v českej spoločnosti v otázke o prijatí eura a vstupe do eurozóny. Proti je 85,2 percenta obyvateľstva, pričom 51,5 percenta sa vyjadrilo slovami "určite nie". Kladný postoj k prijatiu európskej meny má 14,8 percenta Čechov, z nich 4,6 percenta chce euro "určite".Právo položilo aj ďalšie otázky, ktoré štiepia politickú scénu - jedna sa napríklad týkala príchodu cudzincov na prácu.Česká spoločnosť je rozdelená takmer na polovicu v otázke, či by štát mal prijímať cudzincov na prácu. "Úplne" s tým súhlasí len šesť percent ľudí, 13,9 percenta súhlasí a 31,4 percenta "skôr" súhlasí. Zvyšných 48,8 percenta ľudí je proti, z toho 14 percent "úplne".Táto téma vyvolala v uplynulých dňoch slovnú prestrelku medzi ministrom zahraničných vecí Lubomírom Zaorálkom (ČSSD) a šéfom hnutia ANO a bývalým ministrom financií Andrejom Babišom.Kým Babiš by chcel príchodom cudzincov zaplniť voľné pracovné miesta, o ktoré Česi nemajú záujem, Zaorálek sa obáva, že by lacná pracovná sila znížila cenu práce v celom Česku. Tisíce zahraničných pracovníkov s najnižšou mzdou by navyše podľa lídra sociálnych demokratov ohrozili bezpečnosť v krajine.Prieskum spoločnosti Datamar sa uskutočnil 5.-11. októbra medzi 1000 opýtanými, dodal portál Novinky.cz.