Česi už v prezidentských voľbách stavili vyše 185 miliónov korún

Na kombosnímke Milož Zeman a Jiří Drahoš. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 25. januára (TASR) - Česi na druhé kolo prezidentských volieb doposiaľ stavili 35,2 milióna českých korún (zhruba 1,39 milióna eur) v spoločnosti Tipsport a 30 miliónov korún (zhruba 1,18 milióna eur) v tipovacej kancelárii Fortuna. Pre spravodajský portál Novinky.cz to vo štvrtok potvrdili hovorcovia oboch kancelárií.V oboch kolách prezidentských volieb stavili českí občania v oboch tipovacích spoločnostiach zatiaľ dovedna viac než 185 miliónov korún (7,2 milióna eur). Očakáva sa však, že dané číslo ešte do soboty výrazne narastie. Kurzy nateraz favorizujú Zemana, zhodnotili Novinky.Zemanovi najviac dôveruje zákazník tipovacej kancelárie Fortuna, ktorý na neho pri kurze 1,19:1 stavil 2,2 milióna korún (86.700 eur). Pokiaľ by Zeman skutočne svoj mandát obhájil, dostal by vyplatených viac než 4,2 milióna korún (165.400 eur).Spoločnosť Tipsport doposiaľ eviduje najvyššiu stávku na Zemanovho protikandidáta Jiřího Drahoša. Podľa hovorcu Tipsportu Jiřího Hadravu je to 645.000 korún. Dodal, že ten istý klient stavil na Drahoša tri tikety v celkovej hodnote 1,5 milióna korún (59.000 eur).Podľa bookmakrov je v súčasnosti favoritom Zeman. Môže to byť aj tým, že v poslednom týždni pred voľbami tipujúci častejšie stavia na víťazstvo súčasnej hlavy štátu. Svoje podľa nich zohral aj utorňajší televízny duel vysielaný v českej televízii Prima.komentoval vývoj kurzov expert zo spoločnosti Tipsport Pavol Boško.povedal Boško.Pred piatimi rokmi, keď českí voliči hlasovali za prezidenta prvýkrát, prijal Tipsport stávky v celkovom objeme 22 miliónov korún.