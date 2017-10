Česi v SR tipujú Babišovo víťazstvo, aj problémy so zostavením vlády

Andrej Babiš Foto: idnes.cz Foto: idnes.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) – Prekvapenie sa asi konať nebude, víťazom by malo byť hnutie ANO Andreja Babiša. Zhoduje sa na tom väčšina zástupcov českých krajanských spolkov v SR, ktorých oslovila TASR. Česi v SR naznačujú ajbudúceho vládneho kabinetu u našich západných susedov.uviedla pre TASR predsedníčka Českého spolku vo Zvolene Blanka Maňkovská.doplnila Jarmila Hudecová z Českého spolku v trnavskom regióne. Predsedníčka Českého spolku v Starej Ľubovni Ivana Šipošová, naopak, prognózuje, že bývalý podnikateľ a politik slovenského pôvodu napokon oslavovať nebude.povedala pre TASR.Zástupkyne košického i bratislavského českého spolku sa pripájajú k názoru, že k výrazným zmenám oproti predvolebným prieskumom naznačujúcim víťazstvo ANO nedôjde, zhodujú sa však i na tom, že kreovanie budúcej českej vlády môže byť problémom.upozornila predsedníčka Českého spolku v Košiciach Dagmar Takácsová. Poukázala pritom na percentá českých komunistov.priznala.poznamenala predsedníčka Českého spolku v Bratislave Dagmar Večerná. V tomto duchu sa vyjadril volebný líder sociálnych demokratov Lubomír Zaorálek.uviedol volebný líder ČSSD pre idnes.cz.Voľby do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu, sa uskutočnia 20.-21. októbra.Víťazom volieb by sa podľa prieskumu agentúry Focus, zverejneného 13. októbra na portáli novinky.cz, stalo hnutie ANO s podporou 26,5 percenta hlasov. ČSSD by získala 15,7 percenta hlasov a komunisti 12,4 percenta.V Snemovni by zasadli aj zástupcovia ODS, ktorá by dostala 9,9 percenta. SPD by oslovila 7,1 percenta voličov a TOP 09 rovných sedem percent. Piráti by dostali 6,6 a ľudovci 6,2 percenta hlasov.Podľa prieskumu spoločnosti Behavio a katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej sa však o výsledku volieb rozhodne až posledných dňoch, hodinách a minútach pred voľbami. Prieskum totiž poukázal na to, že 51 percent obyvateľov s volebným právom stále váha, komu dať hlas alebo či k urnám vôbec ísť. Takmer pätina už vie, že voľby vynechá, a len 30 percent je pevne rozhodnutých, koho voliť.