Česi v SR tipujú v prezidentských voľbách druhé kolo a M. Zemana v ňom

Český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) – Prvé kolo nerozhodne a do druhého sa dostane súčasný prezident Miloš Zeman. Takto vidia pravdepodobný scenár prezidentských volieb v Českej republike, 24 hodín pred ich začiatkom, zástupcovia českej menšiny na Slovensku.Predsedníčka Českého spolku v Košiciach Dagmar Takácsová si myslí, že Zemana v druhom kole na konci januára vyzve vedec a bývalý šéf Českej akadémie vied Jiří Drahoš.uviedla pre TASR Takácsová, ktorá vo finále tipuje tesné víťazstvo Drahoša. Rovnakú dvojicu, Zeman-Drahoš, považuje za najvýraznejších kandidátov aj predseda Českého spolku v Žiline Svatopluk Pach.skonštatoval.Predsedníčka Českého spolku vo Zvolene Blanka Maňkovská priznáva, že výsledok je veľmi ťažké odhadnúť.naznačila. Zástupkyňa Čechov žijúcich v Bratislave Dagmar Večerná ostáva pri predpoklade, že do druhého kola postúpi súčasný prezident.uviedla.Občania ČR, ktorí žijú na Slovensku, prípadne sa tu budú v čase volieb nachádzať, môžu na základe splnených podmienok (zápis vo zvláštnom zozname voličov, resp. voličský preukaz) voliť v priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Voľby sa uskutočnia v piatok 12. januára od 14.00 h do 22.00 h a v sobotu od 08.00 h do 14.00 h. Prípadné druhé kolo sa uskutoční v dňoch 26. a 27. januára. O post hlavy štátu sa v českých prezidentských voľbách 2018 uchádza deväť kandidátov.