Česi vlani prestávkovali rekordných vyše 196 miliárd korún

Praha 29. júla (TASR) - Česi minulý rok prestávkovali vyše 196 miliárd Kč, čo je nový rekord. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená viac ako o štvrtinu. Oznámilo to tento týždeň české ministerstvo financií.Ako uviedol hovorca ministerstva Filip Béhal, Česi vlani prestávkovali rekordných 196,4 miliardy Kč (7,54 miliardy eur), medziročne o 29 % viac. Objem vyplatených výhier vzrástol rovnako o 29 % na 157,1 miliardy Kč.Hrubé príjmy legálnych prevádzkovateľov lotérií a podobných hier tak dosiahli 39,3 miliardy Kč. Rok predtým to bolo približne o 10 miliárd Kč menej.Najviac sa stávkovalo, podobne ako v minulých rokoch, na takzvané technické hry, čo sú najčastejšie automaty. Ich podiel presiahol tretinu. Nasledovali internetové kurzové stávky so štvrtinovým podielom.Najväčšia česká lotériová firma Sazka tento týždeň uviedla, že v roku 2017 vyplatila už takmer osem miliónov výhier v hodnote 1,7 miliardy Kč.uviedol hovorca Sazky Václav Friedmann. Ako dodal, zatiaľ najvyššou výhrou tohto roka v Česku je 50 miliónov Kč pre šťastlivca z Plzenského kraja.