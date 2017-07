Česi vyviezli vlani zbrane za rekordných vyše 18 miliárd korún

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 21. júla (TASR) - Vývoz zbraní a vojenského materiálu z Česka dosiahol minulý rok nový rekord, keď dosiahol vyše 18 miliárd Kč. Vyplynulo to zo správy, ktorú v pondelok (24.7.) prerokuje vláda. Najviac zbraní vyviezli české zbrojovky do Iraku.Celkovo sa z Česka vyviezlo minulý rok zbraní a vojenského materiálu za 18,2 miliardy Kč (698,92 milióna eur). To predstavuje medziročný rast o 3 miliardy Kč a nový rekord.Na 1. mieste sa umiestnil Irak, kam Česi vyviezli zbrane za 1,66 miliardy Kč. Do druhého najčastejšieho odbytiska českých zbraní, Spojených arabských emirátov (SAE), bol vyvezený materiál za 1,4 miliardy Kč. Na 3. mieste sa umiestnilo Slovensko, kde české firmy predali zbrane a vojenský materiál za 1,15 miliardy Kč. Nasledoval Egypt, tam predali zbrojovky z ČR zbrane a vojenský materiál za 1,1 miliardy Kč.Čo sa týka strelných zbraní a streliva, v roku 2016 vyviezla Česká republika tieto produkty do krajín mimo Európskej únie v hodnote 3,4 miliardy Kč. Najviac z nich mierilo do USA, Kanady a Thajska.Vlani vydalo české ministerstvo priemyslu a obchodu v oblasti povolenia vývozu tovarov a technológií dvojakého využitia (ktoré sú primárne vyrábané na civilné účely, môžu sa ale použiť aj na vojenské účely) 428 povolení do 70 krajín. Najviac tohto tovaru mierilo do Ruska, Číny a Indie.