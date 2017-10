Česká a slovenská delegácia si uctí obete bojov na Dukle

Na snímke vľavo predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jan Hamáček a predseda NR SR SR Andrej Danko po skončení tlačovej konferencie po rokovaní v Bratislave 5. októbra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Poprad 5. októbra (TASR) – Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jan Hamáček pricestoval dnes spolu s predsedom Národnej rady (NR) SR Andrejom Dankom do Popradu, odkiaľ sa v piatok 6. októbra presunú k pamätníku československých vojakov na Dukle. Tu a pri soche generála Ludvíka Svobodu si pietnou spomienkou uctia obede bojov z 2. svetovej vojny.konštatoval Danko.Hamáček totiž onedlho skončí vo svojej funkcii. Teší ho, že môže svoje volebné obdobie zakončiť práve na Dukle a uctiť si tak ľudí, ktorí bojovali za slobodu oboch národov.uviedol Hamáček. Tvrdí, že vzťahy medzi českou poslaneckou snemovňou a slovenským parlamentom neboli nikdy také dobré, ako je to v súčasnosti.V delegácii českého predsedu snemovne, ktorá dnes priletela do Popradu, je aj brigádny generál vo výslužbe Václav Kuchyňka, ktorý bol aktívnym účastníkom bojov 2. svetovej vojny na Dukle.upozornil český veterán.