Česká ekonomika je veľmi závislá od automobilového priemyslu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 8. februára (TASR) - Česká vláda sa už dlho snaží nájsť spôsob, ako znížiť závislosť domácej ekonomiky od automobilového priemyslu a vývozu do krajín Európskej únie (EÚ). Na výrobu áut je však česká ekonomika v skutočnosti odkázaná čoraz viac. Svedčia o tom posledné údaje o raste českého priemyslu za uplynulý rok.Nikdy v histórii sa v Česku nevyrobilo viac áut ako vlani. Automobilový priemysel medziročne expandoval o viac než desatinu, čo je takmer štvornásobok rastu celého českého priemyslu. Okrem toho sa zvyšuje aj vývoz do EÚ. Práve do únijných krajín predávajú české automobilky najviac.Automobilový priemysel je jednoducho základom súčasnej prosperity českej ekonomiky. Bez nových závodov, ktoré sa vybudovali často s pomocou investičných stimulov, by česká ekonomika nerástla tak rýchlo, ako v posledných rokoch.Závislosť od áut je však z dlhodobého hľadiska nebezpečná. V prípade horších časov firmy aj domácnosti nákup auta odložia, čo spôsobí prepad celej ekonomiky. Ukázala to napríklad aj posledná globálna kríza. Analytik poradenskej firmy Deloitte David Marek tvrdí, že český priemysel je príliš koncentrovaný do jedného odboru, čo znižuje jeho odolnosť voči krízam. Z európskych krajín sú Česko spoločne so Slovenskom najviac odkázané na výrobu áut.Odborníci predpokladajú, že v tomto roku bude český automobilový priemysel pokračovať v raste. Odpútať českú ekonomiku od automobilov je pomerne zložité. Počas uplynulých rokov sa nepodarilo nájsť nový rastúci odbor, ktorý by nebol nejakým spôsobom spätý s autami. Aj investície do českých sklární, textiliek, výrobcov elektroniky a ďalších odborov viac či menej súvisia s výrobou vozidiel. Sklá mieria hlavne do áut, textil je určený predovšetkým na poťahy autosedačiek alebo čalúnenie interiéru vozidla a vo veľkom sa v Česku vyrábajú aj autorádiá.Česko je totiž pre výrobcu autodielov atraktívnou lokalitou. Je v blízkosti mnohých závodov automobiliek v strednej Európe a v prijateľnej vzdialenosti od veľkých krajín - Francúzska, Talianska, Španielska alebo Británie.Prilákať do krajiny nové odvetvia, ktoré nebudú s autami priamo súvisieť, je navyše zložité.upozornil ekonóm ČSOB Petr Dufek. Na vine je podľa neho aj české školstvo, ktoré technickým odborom nevenuje dostatočnú pozornosť.Český automobilový priemysel má za sebou sedem rokov nepretržitého rastu a pokles sa nečaká ani tento rok. Autá sa ďalej rekordne predávajú po celej Európe a automobilky hlásia nadpriemerný počet nových objednávok.uviedol Dufek. Škoda Auto preto v Kvasinách naplno rozbieha výrobu svojho prvého veľkého SUV Kodiaq. A konkurenčný Hyundai v Nošoviciach vyrába stále drahšie a vybavenejšie vozidlá.Už tento rok sa však prejaví niekoľko vecí, ktoré môžu mať v budúcnosti nepríjemný vplyv na vývoz automobilov z Česka. Tým kľúčovým je, že už počas 2. štvrťroka skončí viac než trojročné obdobie, počas ktorého Česká národná banka (ČNB) umelo oslabuje korunu. To pomáha predovšetkým exportérom, pretože ich výrobky sú vďaka tomu na zahraničných trhoch lacnejšie.Očakávané posilnenie českej meny však nebude mať tento rok na vývozcov pravdepodobne veľký vplyv. Veľké firmy si s bankami dohovárajú pevné kurzy mien zvyčajne na rok dopredu, takže vplyv silnejšej koruny pocítia až na budúci rok.Ďalším rizikom pre vývoz môže byť nárast miezd. Ekonomika rastie a firmy potrebujú viac zamestnancov. Tých je však na trhu čoraz menej, podniky ich preto musia lákať na viac peňazí. Náklady na výrobu tak stúpajú, zatiaľ čo z dôvodu očakávaného posilnenia koruny sa počíta s menšími tržbami z exportu.