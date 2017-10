Česká ekonomika rastie rýchlejšie, než sa očakávalo

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Praha 26. októbra (TASR) - Česká banková asociácia (ČBA) výrazne zvýšila prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku. Aktuálne počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,3 %, kým vo svojej júlovej prognóze očakávala len 3,2 %.uviedla hlavná ekonómka ČBA Eva Zamrazilová.S tým, ako firmy musia zvyšovať tempo rastu miezd, aby získali nových zamestnancov a udržali si tých existujúcich, silnie aj spotreba domácností. Tá bude podľa ČBA aj naďalej motorom rastu ekonomiky, ale čoraz viac sa pridávajú aj ďalšie faktory.povedal analytik Unicredit Bank Patrik Rožumberský. K oživeniu investícií v podnikovej sfére podľa neho prispieva aj zdražovanie práce.povedal Rožumberský. ČBA zároveň predpokladá, že firmy pod zahraničnou kontrolou budú mať väčší sklon k reinvestovaniu zisku v českej ekonomike.Aj odhady rastu ekonomiky v roku 2018 sú v novej predpovedi ČBA optimistickejšie než pred tromi mesiacmi. Okrem stále sa zvyšujúcej spotreby domácností a investícií podnikov zosilnie tiež úloha štátu.uviedol ekonóm Komerčnej banky Viktor Zeisel.Ďalším faktorom, ktorý v roku 2018 prispeje k rýchlejšiemu rastu ekonomiky, bude podľa Zeisela rast miezd vo verejnom sektore rovnako ako zdražovanie práce v súkromnej sfére, ktorá bude musieť na štát reagovať. Prognóza počíta s tým, že mzdy budúci rok stúpnu o 6,6 %, teda len o desatinu percentuálneho bodu menej než v tomto roku.Inflácia by mala budúci rok v priemere dosiahnuť 2,2 %. To znamená, že v porovnaní so súčasnosťou klesne približne o pol percentuálneho bodu. Stále sa však bude držať nad 2-% cieľom Českej národnej banky (ČNB), čo bude musieť Banková rada podľa ČBA zohľadniť.povedal Zeisel. Na rast sadzieb ČNB podľa neho zareagujú aj komerčné sadzby bánk, zdražejú napríklad hypotéky.Podľa hlavnej ekonómky ČBA česká mena bude v roku 2018 pokračovať v posilňovaní. Do budúceho decembra by sa kurz mohol dostať až na 25,30 CZK/EUR.