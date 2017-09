Česká filmová a televízna akadémia na Oscara nominovala Babu z ľadu

Na archívnej snímke herečka Zuzana Kronerová, ktorá účinkovala vo filme Baba z ľadu. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. septembra (TASR) - Česká filmová a televízna akadémia nominovala na budúcoročného Oscara film Baba z ľadu. Dráma režiséra Bohdana Slámu, ktorá vznikla v česko-slovensko-francúzskej koprodukcii, sa teraz bude snažiť obstáť v kategórii najlepší cudzojazyčný film.Užšie nominácie na tieto prestížne ocenenia americkej Akadémie filmových umení a vied budú známe 23. januára, informovala dnes česká spravodajská televízia ČT24.Tohoročného českého favorita vybrala akadémia z trinástich hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, ktoré do výberu prihlásili ich producenti. V hlasovaní akademikov sa darilo aj animovanej snímke Lichožrouti či novinke syna a otca Svěrákových Po strništi bos. Obstála v ňom tiež dráma o znásilnení s názvom Špina, ktorú natočila slovenská režisérka Tereza Nvotová aj film Dezertér od režiséra Jana Hřebejka.Film Baba z ľadu opisuje vzťahy troch generácií v jednej rodine. Tie ovplyvnia vzťah vdovy Hany (Zuzana Kronerová) s Broňom (Pavel Nový), ktorý ju privedie nielen k otužovaniu tela, ale aj duše.Baba z ľadu mala v tomto roku svoju medzinárodnú premiéru na prestížnom festivale Tribeca v New Yorku, kde získala ocenenie za najlepší scenár. Táto skutočnosť a tiež kladné reakcie divákov podnecujú tvorcoch filmu nádej, že by mohol byť úspešný aj na svojejpovedal producent Pavel Strnad.