Česká koruna je najsilnejšia od konca intervencií ČNB

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 4. júna (TASR) - Za necelé dva mesiace od konca intervencií Českej národnej banky (ČNB) koruna posilnila už o 2,5 %. Českej mene prospieva pokoj na svetových trhoch, väčšiemu zhodnoteniu však bráni vyberanie ziskov špekulantov. Impulzom pre ďalšie posilňovanie koruny by mohlo byť zvýšenie úrokových sadzieb.Česká mena sa v noci na piatok (2. 6.) dostala na 26,312 CZK/EUR, čo bola najsilnejšia úroveň od konca intervencií ČNB pred dvoma mesiacmi. Tejto úrovne sa jej kurz potom počas dňa dotkol ešte raz. Oproti kurzu pred 6. aprílom, kedy ČNB po takmer tri a pol roku ukončila umelé oslabovanie meny, bola koruna silnejšia o viac než 2,5 %. Potvrdzujú sa tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že česká mena bude voči euru po ukončení intervencií posilňovať.uviedol hlavný ekonóm Patria Finance Jan Bureš. Podľa hlavného ekonomického analytika českých Hospodárskych novín Leoša Rouska hrá úlohu tiež priaznivý vývoj v domácej ekonomike.povedal Rousek.Česká mena má podľa ekonómov predpoklady pre ďalšie zhodnocovanie. Pomôcť by jej mohlo okrem iného aj zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnej banky, ktoré by do Česka prilákalo zahraničný kapitál. Aj keď podľa guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka v súčasnosti neexistuje žiaden dôvod na nárast sadzieb, nie je vylúčené, že k ich prvému zvýšeniu od novembra 2012 príde už v druhej polovici tohto roka.Hlavný ekonóm Generali Investments CEE Radomír Jáč však očakáva, že sadzby pôjdu prvýkrát hore až na jar budúceho roka.uviedol Jáč.Proti prudšiemu posilňovanie koruny, naopak, budú pôsobiť špekulanti, ktorí pred ukončením intervencií ČNB nakupovali veľké množstvo korún s vidinou, že česká mena po "exite" rýchlo posilní. Čím silnejšia koruna bude, tým viac sa ich rozhodne svoje zisky vyberať. S tým, ako budú predtým nakúpené koruny na trhu so ziskom predávať, bude mať česká mena tendenciu opäť oslabovať.Pravidelný prieskum agentúry Reuters medzi 35 analytikmi ukázal, že zo všetkých stredoeurópskych mien majú v nasledujúcich 12 mesiacoch priestor pre posilnenie iba dve. Rumunský lei a česká koruna.ČNB začala českú menu v obavách z deflácie umelo oslabovať v novembri 2013. Aby jej zabránila posilniť pod 27 CZK/EUR, nakupovala na trhu eurá a predávala koruny. Do 6. apríla, kedy sa intervencie skončili, minula na nákup eur vyše 2 bilióny korún (75,87 miliardy eur).