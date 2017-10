Česká koruna je najsilnejšia za štyri roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 25. októbra (TASR) - Česká mena sa v utorok (24. 10.) voči euru zhodnotila na najsilnejšiu úroveň za vyše štyri roky. K posilneniu kurzu až na 25,57 CZK/EUR jej pomohli predovšetkým očakávania investorov, že Česká národná banka (ČNB) na budúci štvrtok (2. 11.) tento rok už druhýkrát zvýši úrokové sadzby.Už niekoľko členov bankovej rady v posledných týždňoch naznačilo, že ČNB by na novembrovom zasadnutí mohla sadzby opäť zvýšiť. Zdôvodnili to okrem iného tým, že súčasná výška úrokov ČNB nezodpovedá silnejúcej ekonomike a zrýchľujúcemu sa rastu miezd.Naposledy zvýšenie sadzieb podporil v utorok v rozhovore pre agentúru Reuters člen bankovej rady Tomáš Nidetzký. Navyše dodal, že podľa neho by sadzby mohli vzrásť až o 0,5 percentuálneho bodu, teda dvakrát viac, než očakávajú analytici.uviedol Nidetzký. Podobne ako Nidetzký sa v polovici októbra v rozhovore pre české Hospodárske noviny (HN) vyjadril ďalší člen vedenia ČNB Vojtěch Benda. Povedal, že si vie v tomto roku predstaviť zvýšenie sadzieb až o trištvrte percentuálneho bodu, čo by znamenalo nárast základnej úrokovej sadzby až na 1 %.Nidetzký bol pritom na septembrovom rokovaní jedným zo štyroch členov sedemčlennej bankovej rady, ktorí hlasovali proti zvýšeniu sadzieb. Kľúčová repo sadzba tak zotrvala najtesnejším možným pomerom hlasov na úrovni 0,25 %, kam ju ČNB prvýkrát po desiatich rokoch zdvihla na predošlom zasadnutí v auguste.O možnosti, že sa ČNB prikloní k zvýšeniu úrokov hovoril v uplynulých dňoch tiež ďalší člen bankovej rady Oldřich Dědek. Podľa agentúry Reuters vidí priestor pre ďalší rast sadzieb aj jeho kolega Marek Mora.Kým od novembra 2013 až do tohtoročného 6. apríla ČNB umelým oslabovaním koruny bojovala proti nízkej inflácii, teraz sa snaží naopak tempo rastu spotrebiteľských cien mierniť.Rastúca ekonomika teraz tlačí ceny nehnuteľností nahor a inflácia sa v septembri ešte viac vzdialila 2-% inflačnému cieľu ČNB, keď dosiahla 2,7 %. Mnohí ekonómovia už hovoria o prehrievaní ekonomiky a práve vyššie úrokové sadzby sú jedným z nástrojov, ako proti nemu zakročiť. Vyššie úroky by viedli k zdraženiu úverov a prinútili by tak domácnosti aj firmy viac sporiť a menej míňať.Ak by ČNB budúci týždeň nakoniec sadzby naozaj zvýšila o pol percentuálneho bodu, mohlo by to podľa ekonómky Komerčnej banky Jany Steckerovej viesť k posilneniu českej meny až na úroveň okolo 25,30 CZK/EUR.