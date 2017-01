Česká koruna je pod tlakom, národná banka intervenovala

Foto: TASR Foto: TASR

Praha 10. januára (TASR) - Česká národná banka (ČNB) ešte nebola pod takým tlakom. Na intervencie proti posilneniu domácej meny musela dať až 100 miliárd Kč (3,70 miliardy eur) za jediný týždeň.Centrálna banka musela hneď na začiatku januára intenzívne brániť českej mene v posilnení pod 27 CZK/EUR. Podľa odhadov dala za týždeň na intervencie až 100 miliárd Kč, teda sumu, ktorá by inokedy stačila aj na niekoľko mesiacov. Nové údaje navyše ukazujú, že decembrová inflácia už dosiahla 2-% cieľ ČNB, takže tlak na centrálnu by sa mohol ešte zosilniť.V novembri a decembri nemusela ČNB na udržanie slabej koruny vynakladať príliš úsilia. V prvom januárovom týždni však nabrali intervencie nevídané tempo. Podľa analytika ČSOB Jana Čermáka teraz centrálna banka musí nakupovať až 1 miliardu eur denne, čo je objem, ktorý väčšinou stačil na celý mesiac.uviedol hlavný ekonóm ING Bank Jakub Seidler. Podľa jeho predbežných odhadov mohli týždenné januárové intervencie prekonať hranicu 100 miliárd Kč. Banka musela doteraz najviac intervenovať v novembri 2013, kedy prekonali 200 miliárd Kč. ČNB vtedy kurzový záväzok zavádzala a potrebovala trhy presvedčiť, že je pripravená držať kurz koruny pod hranicou 27 CZK/EUR za každú cenu. Nad hranicu 100 miliárd sa banka dostala už len dvakrát - v októbri 2016 a v auguste 2015.Doposiaľ nevídanú aktivitu ČNB na menovom trhu potvrdzuje po prvom januárovom týždni aj hlavný ekonóm Patria Finance Jan Bureš. Odhaduje, že za sedem dní dala ČNB na nákup eur viac ako 80 miliárd Kč. Aj to by bolo dvakrát viac ako za november a december dokopy. V novembri dala ČNB na nákup eur v rámci intervencií 14 miliárd Kč, decembrové oficiálne údaje ešte neboli zverejnená, ale ekonómovia počítajú približne s rovnakým objemom ako v novembri.Podľa Bureša sa však trhy na začiatku januára začali pripravovať na blížiaci sa koniec intervencií. Centrálna banka síce označuje za pravdepodobný termín ukončenia kurzového záväzku polovicu tohto roka, rýchly rast inflácie ale prinútil niektorých špekulantov staviť si na to, že banka urobí takzvaný exit skôr.Tlak na posilnenie koruny môže podľa Bureša podporovať aj rastúci dopyt českých subjektov po kurzovom zaistení.uviedol Bureš. Ekonóm ING Bank Seidler si myslí, že ČNB prestane umelo oslabovať korunu už v apríli alebo máji, a to na nemenovom rokovaní, aby trh mierne prekvapila.Záujem špekulantov o českú korunu by sa mohol v nasledujúcich týždňoch ešte zvýšiť. Najnovšie údaje o vývoji inflácie v decembri ukázali, že tempo rastu spotrebiteľských cien už dosiahlo cieľové 2 %. ČNB pritom vo svojej novembrovej prognóze očakávala, že inflácia v decembri dosiahne 1,3 %.uviedla hlavná ekonómka Českej bankovej asociácie Eva Zamrazilová.