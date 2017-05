Česká koruna neposilňuje, môžu za to špekulanti

Foto: TASR Foto: TASR

Praha 5. mája (TASR) - Mesiac po skončení intervencií zostáva česká koruna oproti euru takmer rovnako slabá, ako keď ju Česká národná banka (ČNB) bránila pred posilnením. Podľa analytikov za to môžu špekulanti, ktorí akékoľvek posilnenie koruny využívajú na výber svojich ziskov. Predajom nazhromaždených korún ale českú menu znovu oslabujú.Lacnejšie eurá na dovolenku zostávajú pre Čechov stále v nedohľadne, konštatuje Jiří Hovorka z pražských Hospodářskych novín. Už mesiac sa pritom môže kurz koruny pohybovať. Stále však zostáva blízko hranice 27 Kč za euro, kde ho v predchádzajúcich 3,5 rokoch zámerne držala Česká národná banka.Vývoj kurzu koruny zatiaľ analytikov prekvapuje tým, aký je pokojný. Česká mena najprv plynulo posilnila zhruba o 50 halierov, aby sa v uplynulých dvoch týždňoch vrátila k hranici 27 CZK/EUR.Pritom vo štvrtok 6. apríla, keď centrálna banka oznámila koniec intervencií, analytici predpovedali pre najbližšie týždne a mesiace divoký vývoj. Očakávali, že špekulanti sa na slabú korunu vrhnú, aby zarobili na jej budúcom posilnení.Aj za súčasným pokojným vývojom sú špekulanti, teda prevažne investičné banky a fondy z celého sveta, ktoré sa zameriavajú na rizikovejšie investície.komentuje doterajší vývoj kurzu Marek Dřimal, ekonóm Komerční banky.Špekulantov s nakúpenými korunami však stále zostáva veľa. Ich správanie tak bude aj v najbližších mesiacoch korunu v raste brzdiť. Akékoľvek výraznejšie posilnenie je pre nich totiž signálom k predaju - a to zase korunu oslabuje.Okrem toho, špekulanti z Londýna alebo napríklad New Yorku, ktorí držia koruny za desiatky miliárd eur, momentálne nemajú protihráčov, ktorí by od nich českú menu kupovali. Aj to výrazne znižuje tlak na posilnenie koruny.Špekulanti tak teraz môžu čakať viac-menej len na záujem ďalších špekulantov, ktorí budú chcieť korunu kupovať. Zahraničné banky a fondy však môže do Česka prilákať prípadné zvýšenie úrokových sadzieb ČNB. A banka o tom začína uväzovať.No na dovolenku tak Česi zrejme ešte výrazne lacnejšie eurá kupovať nebudú.povedal Jakub Seidler, hlavný ekonóm ING Bank.Na konci roka 2017 ale korunu na tejto úrovni analytici čakajú. "dodal Seidler.