Česká koruna opäť posilňuje

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 19. apríla (TASR) - Česká mena posilňuje a podľa niektorých ekonómov môže jej kurz na konci roka skončiť pod 25 CZK/EUR. Dôvodom je zhodnocovanie mien v regióne a očakávania týkajúce sa ďalších krokov Českej národnej banky (ČNB). Britská banka HSBC však prognózuje opačný vývoj, očakáva oslabenie k hranici 26 CZK/EUR.Českej korune sa po slabšom marci, kedy mala tendenciu skôr oslabovať, zase darí a pokračuje v trende posilňovania, ktorý s občasnými výkyvmi v opačnom smere trvá od vlaňajšieho apríla. Vtedy ČNB ukončila približne po 3,5 roku svoje intervencie, počas ktorých menu umelo oslabovala nad úroveň 27 CZK/EUR. Tento týždeň sa kurz prvýkrát od začiatku februára dostal pod hranicu 25,30 CZK/EUR.Podľa ekonómov by rast kurzu voči euru mal v ďalšom priebehu tohto roka pokračovať, a to z dôvodu sprísňovania menovej politiky ČNB. Koncom roka by sa kurz koruny mohol nachádzať aj pod hranicou 25 CZK/EUR.Britská banka HSBC však počíta s tým, že všetky meny v strednej Európe čaká oslabovanie, okrem českej koruny aj zlotý a forint. Ako dôvod analytici banky uviedli opatrnejšie správanie centrálnych bánk v regióne, ktoré zrejme budú pri zvyšovaní sadzieb ostražité pre slabšie inflačné tlaky.