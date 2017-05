Česká koruna po konci intervencie príliš neposilnila

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Praha 6. mája (TASR) - Mesiac po ukončení intervencií zostáva česká koruna k euru takmer rovnako slabá, ako keď ju Česká národná banka (ČNB) bránila pred zhodnotením. Podľa analytikov za to môžu špekulanti, ktorí akékoľvek posilnenie koruny využívajú na vyberanie ziskov. Predajom však korunu znovu oslabujú.Lacnejšie eurá na dovolenku zostávajú pre Čechov stále v nedohľadne. Už mesiac sa pritom môže kurz koruny pohybovať "slobodne". Stále však zostáva blízko hranice 27 CZK/EUR, kde ho počas uplynulého 3,5 roka umelo držala ČNB.Vývoj kurzu zatiaľ analytikov prekvapuje tým, aký je pokojný. Česká mena najprv plynulo posilnila zhruba o päťdesiat halierov, aby sa v posledných dvoch týždňoch vrátila k hranici 27 CZK/EUR. Teraz sa na medzibankovom trhu obchoduje približne pri kurze 26,85 CZK/EUR.Pritom 6. apríla, keď centrálna banka oznámila koniec intervencií, analytici predpovedali pre najbližšie týždne a mesiace divoký vývoj. Kurz sa podľa nich mohol pohybovať v širokom rozmedzí 26 až 29 CZK/EUR. Dôvodom takéhoto rozkolísaného vývoja mali byť podľa predpovedí špekulanti, ktorí sa na slabú korunu vrhli s cieľom zarobiť na jej budúcom posilnení.Špekulanti sú tiež príčinou aktuálneho pokojného vývoja, teda predovšetkým investičné banky a fondy z celého sveta, ktoré sa zameriavajú na rizikovejšie investície. "Niektorým investorom stačilo vybrať zisky len pár desiatok halierov, svoje koruny predali, a preto česká mena toľko neposilnila," komentuje doterajší vývoj kurzu českej koruny ekonóm Komerčnej banky Marek Dřímal.Špekulantov s nakúpenými korunami naďalej zostáva veľa. Ich správanie tak bude aj v najbližších mesiacoch korunu ďalej brzdiť v raste. Akékoľvek výraznejšie posilnenie je pre nich totiž signálom k predaju - a to zase korunu oslabuje.uviedol hlavný ekonóm ING Bank Jakub Seidler. Narážal na takzvaný tvrdý záväzok ČNB. Tá garantovala, že s intervenciami neprestane skôr než na začiatku apríla - a špekulanti tak mali čas korunu vo veľkom nakúpiť.Špekulanti z Londýna alebo napríklad New Yorku, ktorí držia koruny za desiatky miliárd eur, momentálne tiež nemajú protistranu, ktorá by od nich koruny kupovala. To ďalej výrazne znižuje tlak na posilnenie koruny. Českí exportéri, ktorí by na trhu inak eurá za koruny menili, sa totiž zaistili niekedy aj na niekoľko rokov dopredu už pred koncom intervencií.Špekulanti tak teraz môžu čakať viac-menej len na záujem ďalších špekulantov, ktorí budú chcieť korunu kupovať. Zahraničné banky a fondy môžu do Česka nalákať prípadné vyššie sadzby. A práve o tých už začína ČNB uvažovať.povedal vo štvrtok (4.5.) guvernér ČNB Jiří Rusnok. Centrálna banka vo svojej novej štvrťročnej prognóze očakáva, že úrokové sadzby vzrastú už v treťom štvrťroku tohto roka a potom aj v priebehu budúceho roka.dodal Dřímal. Investorov zo zahraničia môže vzhľadom na to, že napríklad v eurozóne drží Európska centrálna banka záporné sadzby, lákať aj veľmi nízky rast sadzieb.uviedol Seidler.Analytici však korunu na tejto úrovni čakajú na konci roka 2017.dodal Seidler.Dřímal je opatrnejší.myslí si Dřímal. Koniec roka je totiž podľa neho tradične spojený s čiastočným opúšťaním špekulatívnych pozícií.