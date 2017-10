Česká koruna pokračuje v posilňovaní

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Praha 16. októbra (TASR) - Česká koruna dnes pokračovala v posilňovaní. Jej kurz voči euru sa popoludní dostal až na 25,74 CZK/EUR a bol tak len pár halierov od úrovne, na ktorej sa nachádzal v novembri 2013, teda predtým než Česká národná banka (ČNB) spustila umelé oslabovanie koruny. Intervencie skončili tento rok v apríli a odvtedy sa koruna voči euru už zhodnotila o viac než 4,5 %. Aktuálne sa kurz pohybuje okolo úrovne 25,78 CZK/EUR.Podľa hlavného ekonóma Patria Finance Jana Bureša dôvodom posilňovania koruny je okrem iného aj to, akým spôsobom obchodovanie na finančných trhoch prebieha.uviedol Bureš. To znamená, že hráči napríklad z radov investičných fondov nechávajú svoje stávky na ďalšie spevňovanie českej meny otvorené a s vyberaním ziskov, ktoré by korunu, naopak, oslabilo, vyčkávajú.Ako ďalší dôvod posilňovanie koruny ekonómovia uvádzajú to, že trh počíta so zvyšovaním úrokových sadzieb zo strany ČNB.uviedol hlavný ekonóm ING Bank Jakub Seidler. ING teraz prognózuje, že ku koncu budúceho roka bude kurz eura blízkosti 25 CZK/EUR.