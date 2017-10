Česká koruna posilňuje tento rok najvýraznejšie zo všetkých

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 10. októbra (TASR) - Česká koruna posilnila od začiatku tohto roka k doláru aj k euru najviac zo všetkých svetových mien. Prekonala tak poľský zlotý a srbský dinár. Navyše, podľa ekonómov má koruna potenciál posilniť do budúcnosti ešte viac.povedal Novinkám analytik spoločnosti Akcenta Miroslav Novák.upozornil. Oproti euru posilnila česká koruna od začiatku roka o viac než 4 %, čo je rovnako najviac zo všetkých mien vo svete.Rozsah posilňovania koruny oproti doláru potvrdil aj ekonóm Komerčnej banky Marek Dřímal. Ako dodal, lepšou investíciou než koruna bolo len paládium. Dôvodom je oslabovanie dolára oproti euru a koniec intervencií zo strany ČNB.V nasledujúcich týždňoch by sa podľa neho kurz koruny oproti euru mohol dostať aj pod 25,70 Kč/euro, a to vďaka očakávanému rastu sadzieb ČNB. Oproti doláru do konca roku veľké zmeny nečaká, v roku 2018 však bude podľa Dřímala koruna posilňovať ako oproti euru, tak oproti doláru.odhaduje Dřímal.