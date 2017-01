Češka Koukalová opäť s víťazstvom vo SP. Vyhrala šprint v Oberhofe

Česká biatlonistka Gabriela Koukalová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oberhof 6. januára (TASR) - Češka Gabriela Koukalová si pripísala vo Svetovom pohári biatlonistiek ďalšie víťazstvo. Vo 4. kole, šprinte na 7,5 kilometra v nemeckom Oberhofe, zanechala za sebou Fínku Kaisu Mäkäräinenovú o 21,3 sekundy a Francúzku Marie Dorin-Habertovú o 24,0. Z dvojice Sloveniek sa darilo Jane Gerekovej, ktorá si za 23. miesto pripísala 16 bodov do SP. V priebežnom hodnotení, napriek neúčasti, vedie aj naďalej Nemka Laura Dahlmeierová.Návrat DomračevovejPrvoradou udalosťou bol štart Bielorusky Darji Domračevovej. Po tom, ako porodila 1. októbra dcéru Xeniu, si práve Oberhof zvolila za miesto návratu. V manželstve s Nórom Ole Einarom Björndalenom si určili aj prvoradý cieľ, ZOH v Pjongčangu na budúci rok, no inšpirujú ju aj februárové MS v rakúskom Hochfilzene. Trojnásobná olympijská víťazka vynechala celú uplynulú sezónu a od prvenstva vo SP 2014/2015 neštartovala. Najskôr ochorela na mononukleózu, a potom si dopriala dlhší oddych. S osemnásobným olympijským víťazom Björndalenom vstúpila do manželského vzťahu vlani v júli.Domračevová s vysokým štartovým číslom 50 bežecky za najlepšími strácala, v ležke sa nevyhla jednej chybe, rovnako ako v stojke a za širšou špičkou na 37. mieste zaostala.Oberhof vynechali viaceré známe biatlonistky, okrem vedúcej ženy priebežného hodnotenia Dahlmeierovej aj Anastasia Kuzminová a mnohé ďalšie. Na strelnici v DKB Ski aréne diváci v -7 stupňoch mrzli, vietor však bol miernejší a muška biatlonistiek menej rozkývaná ako deň predtým u mužov. Ako prvá vyrazila na trať Češka Koukalová a podľa jej medzičasov sa mohlo porovnávať. Bezchybne zvládla obe strelecké položky a bolo zrejmé, že sa nasmerovala minimálne na medailový stupeň. Neskôr sa jasne vyrysoval piedestál, keď jej najväčšie konkurentky Francúzka Dorin Habertová s jednou a Fínka Mäkäräinenová s dvoma chybami nezvládli čisto streľbu stojmo. Dvadsaťsedemročná Koukalová sa z triumfu tešila 15-krát v kariére a tretí raz v sezóne.Výborne medzi 90 štartujúcimi bežala i strieľala Jana Gereková (bilancia 0-1), po streľbe ležmo figurovala na medzičase vysoko na 11. priečke a aj preto ju pri najlepšom výsledku v sezóne mohol mrzieť úplne posledný nepresný výstrel. Terézia Poliaková (3-2) sa výrazne pribrzdila v úvodnej streľbe ležmo s tromi trestnými okruhmi a ani stojka s dvoma chybami jej nedopriala.