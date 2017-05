Česká ministerka školstva oznámila demisiu, skončí k 31. máju

Poslanecká snemovňa, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 9. mája (TASR) - Česká ministerka školstva Kateřina Valachová (ČSSD), ktorej námestníčka sa nedávno ocitla vo vyšetrovacej väzbe v súvislosti s aférou okolo rozdeľovania financií v českom športe, sa rozhodla rezignovať na funkciu s platnosťou k 31. máju.Podľa jej vlastných slov, prednesených na pôde Poslaneckej snemovne v Prahe, sa nechce stať zámienkou pre Andreja Babiša, aby rôznym spôsobom odvracal pozornosť verejnosti od svojich vážnych problémov. Navyše by podľa oznámenia na jednej zo sociálnych sietí chcela podporiť politickú kultúru tak, ako ju presadzuje česká sociálna demokracia, preto sa rozhodla rezignovať.Ako vyplýva z informácií spravodajského kanálu verejnoprávnej Českej televízie ČZ24, Valachová považuje svoj postup za úplne korektný a za normálnu reakciu.Ešte krátko predtým ministerka na tlačovej konferencii konštatovala, že sa síce svojej politickej zodpovednosti za spomínanú kauzu nezrieka, ale chce vyčkať, či ju bude schopná obhájiť a odstúpiť teraz nechce. Súčasne oznámila, že pozastavila poskytovanie dotácií pre športové organizácie a zväzy. Futbalová asociácia ČR bude mať podľa jej názoru veľký problém získať dotácie i v prípade nového hodnotenia, pretože je obvineným subjektom. Opatrenie sa nedotkne miliardy Kč určenej pre športovanie detí a mládeže, ktoré ministerstvo uvoľní v nasledujúcich týždňoch. Programy pre zdravotne postihnutých športovcov a pre športovanie verejnosti by mali prejsť iba rámcovou kontrolou, vyplýva z informácií českých elektronických médií.Medzičasom odstupujúca šéfka rezortu školstva na TK informovala, že na ministerstve nariadila v uplynulých mesiacoch niekoľko mimoriadnych kontrol a prijala opatrenia v sekcii športu. Polícia podľa nej vstúpila do internej kontroly.Predsedu Futbalovej asociácie ČR Miroslava Peltu, ktorého spolu s ďalšími dvoma osobami obvinili v kauze dotačných programov ministerstva školstva, poslal v piatok Obvodný súd pre Prahu 1 do väzby. To isté platí aj o námestníčke ministerky školstva Simone Kratochvílovej, ktorá je podľa mediálnych zdrojov osobou blízkou teraz odstupujúcej šéfky rezortu.Podľa žalobcu i súdu sú obavy, že obvinení by mohli ovplyvňovať svedkov a opakovať trestnú činnosť.Peltov právny zástupca Bronislav Šerák uviedol, že jeho klient sa cíti nevinný.Peltu stíhajú za zneužitie právomocí úradnej osoby, dohadovania výhod pri zadávaní verejnej zákazky ako aj z porušenia povinností pri správe cudzieho majetku. Podľa vyšetrovateľov navádzal Kratochvílovú a bývalého šéfa ministerského odboru Zdeňka Břízu, ako by maliso štátnymi dotáciami.