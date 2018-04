Česká modelka Tereza Kačerová verejne smúti za priateľom Aviciim

Avicii, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 27. apríla (TASR) - Utajovaná priateľka švédskeho dídžeja Aviciiho, ktorého našli minulý týždeň mŕtveho v hotelovej izbe v ománskom hlavnom meste Maskat, česká modelka Tereza Kačerová až po hudobníkovom úmrtí odhalila ich utajovaný vzťah. Na sociálnej sieti zverejnila spoločné fotografie, videoklipy i dojímavý list.Podľa vlastných slov strávila ostatné dni čakaním na prebudenie sa a na informáciu, že správa o úmrtí jej partnera je nevydareným vtipom, nejakou strašnou chybou.napísala modelka a priznala, že ju informácie o úmrtí Švéda hlboko zasahovali. Zmeny v životopise uvedenom na Wikipedii jej nedávali žiadny zmysel.uviedla kráska, ktorá s umelcom spoločne vychovávala svoje dieťa z predchádzajúceho vzťahu.Kačerová sa zosnulému ospravedlňuje touto cestou za celý rad ťažkostí, ale napríklad aj za to, že sa za celý čas, ktorý strávili spoločne, obliekla do gala iba jediný raz.Informovali o tom internetové vydanie denníka Blesk, ako aj svetové tlačové agentúry.Rodina zosnulého naznačila vo štvrtok v otvorenom liste samovraždu umelca, ktorý mal dlhodobo zápasiť souviedli jeho pozostalí vo vyhlásení.Avicii, vlastným menom Tim Bergling, sa podľa svojej rodiny usiloval nájsť v živote rovnováhu medzi šťastím a hudbou, čo v roku 2016 vyústilo do jeho rozhodnutia ukončiť koncertné vystupovanie. Pokračoval však v štúdiovej práci a nasledujúci rok vydal svoju poslednú nahrávku, ktorou je EP "Avíci (01)".uviedla jeho rodina vo vyhlásení, z ktorého nepriamo vyplýva, že Avicii si vzal život.tvrdia jeho pozostalí.Avicii, ktorý zomrel vo veku 28 rokov, bol v Ománe so svojimi priateľmi. Príčina jeho úmrtia nebola dosiaľ oficiálne zverejnená, polícia však vylúčila cudzie zavinenie.