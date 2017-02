Česká národná banka pokračuje v intervenciách

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. februára (TASR) - Česká národná banka (ČNB) bude ďalej intervenovať proti silnej korune, a to najmenej do konca prvého štvrťroka. Dnes to na spoločnej tlačovej konferencii s premiérom Bohuslavom Sobotkom potvrdil guvernér ČNB Jiří Rusnok. ČNB zároveň očakáva, že inflácia by sa v tomto roku mala posunúť k úrovni 3 %.povedal Rusnok. Potvrdil tak vyhlásenie bankovej rady zo začiatku februára, podľa ktorého sa ukončenie intervenčného režimu dá očakávať v prvej polovici tohto roka.Inflácia zrýchlila v decembri nečakane na 2 %, čo je dlhodobý cieľ ČNB. Navyše, ako uviedol Petr Král, námestník riaditeľa sekcie menovej ČNB, inflácia sa tento rok priblíži až k 3 %.