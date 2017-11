Česká národná banka zlepšila odhad rastu ekonomiky aj budúcom roku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Praha 2. novembra (TASR) - Česká národná banka (ČNB) výrazne zlepšila odhad tohtoročného rastu českej ekonomiky. Ako na tlačovej konferencii po zasadnutí bankovej rady uviedol guvernér centrálnej banky Jiří Rusnok, rast hrubého domáceho produktu (HDP) Česka by tento rok mal dosiahnuť 4,5 %. V auguste ČNB odhadovala tohtoročný rast českej ekonomiky na úrovni 3,6 %.Zlepšenie prognózy oznámila ČNB aj v prípade budúcoročného vývoja ekonomiky. Podľa centrálnych bankárov by rast mal v roku 2018 dosiahnuť 3,4 %, zatiaľ čo pôvodne ho očakávali na úrovni 3,2 %. Čo sa týka roka 2019, ČNB ponechala odhad rastu nezmenený, to znamená na úrovni 3,1 %.Navyše, väčšiu časť budúceho roka ČNB predpokladá infláciu nad 2-% inflačným cieľom. Neskôr by sa podľa Rusnoka mala inflácia vracať k úrovni 2 %.Od februárovej správy o inflácii začne ČNB opäť zverejňovať odhad vývoja kurzu koruny k euru, uviedol Rusnok. So zverejňovaním odhadu skončila banka pri zavedení menových intervencií v novembri 2013.ČNB vo štvrtok opätovne zvýšila úrokové sadzby. Základnú sadzbu zvýšila o štvrť percentuálneho bodu na 0,5 %. Na jednej strane to zdraží hypotéky a úvery, na druhej by mohli vzrásť úroky na sporiacich a bežných účtoch, pri ktorých sa v posledných rokoch vklady zhodnocovali iba minimálne.