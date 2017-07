Česka polícia po 30 rokoch obvinila troch príslušníkov ŠtB

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. júla (TASR) - Začiatkom 80. rokov sa v Československu komunistická Štátna bezpečnosť (ŠtB) snažila zbaviť nepohodlných ľudí v rámci takzvanej akcie Asanácia. Jej príslušníci sa vyhrážali zabitím celej rodiny aj vtedajšiemu lekárovi zo severu Čiech v prípade, že neodíde z krajiny. Ten kvôli vyhrážkam nakoniec v roku 1983 emigroval, napísali dnes na svojej internetovej stránke Hospodářské noviny (HN).Polícia za to teraz po viac ako 30 rokoch obvinila trojicu bývalých príslušníkov ŠtB. Informáciu HN potvrdila Eva Michálková, šéfka Úradu dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu (ÚDV), ktorý sa zaoberá zločinmi spáchanými za minulého režimu z ideologických dôvodov.povedala Michálková s tým, že podobné zločiny spáchané za komunizmu sú nepremlčateľné.Lekára a disidenta, ktorý verejne prezentoval svoje protitotalitné názory, komunisti okamžite vyhodili z ordinácie. A pretože odsúdil aj násilné potlačenie hnutia Solidarita v Poľsku, hrozili smrťou jemu i celej jeho rodine. Lekár sa aj napriek tomu, že nehovoril po nemecky, nakoniec s rodinou vysťahoval do vtedajšej Nemeckej spolkovej republiky.S vybavovaním dokladov mu vtedy pomohla priamo ŠtB, ako to bolo v podobných prípadoch bežné. Po revolúcii sa lekár, teraz už na dôchodku, vrátil do severných Čiech, pretože tam mal dom, zázemie a priateľov.Všetci traja stíhaní sú podľa informácií HN šesťdesiatnici a nehrozí, že sa budú vyhýbať trestnému stíhaniu. Trojica bývalých príslušníkov ŠtB je vyšetrovaná na slobode. Za zneužitie právomocí úradnej osoby v minulom režime im hrozí v prípade odsúdenia až desaťročné väzenie.Akciu Asanácia schválil niekdajší minister vnútra Jaromír Obzina, ktorý v decembri 1977 vydal rozkaz na rozloženie a izoláciu organizátorov Charty 77 a ďalších vybraných disidentov chcel donútiť k emigrácii z Československa. Nútene sa vtedy vysťahovali napríklad spisovateľ Karol Sidon, herec Pavel Landovský a ďalší.