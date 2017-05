Česká právnička tri roky nalievala podriadenej do nápoja preháňadlo

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Praha 29. mája (TASR) - Pracovníčka českej Správy železničnej dopravnej cesty (SŽDC) Věra Kubíčková musí ísť na tri roky za mreže za to, že svojej nadriadenej počas takmer troch rokov primiešavala do nápojov preháňadlo. Travičku odhalil kamerový záznam z kancelárie poškodenej.O verdikte pražského mestského súdu informoval dnes český spravodajský server iDNES.cz.Na pôde pražského mestského súdu, ktorý potvrdil predchádzajúci verdikt a urobil ho tak právoplatným, 55-ročná Kubíčková povedala, že ju celá vec mrzí. Nikdy vraj nikomu neublížila. Z odhalenia svojho konania sa údajne zrútila.Kubíčková však pôjde za ťažké ublíženie na zdraví na tri roky do väzenia a ešte musí zaplatiť odškodné zhruba milión korún.poukázala na okolnosti prípadu predsedníčka senátu Vladana Woratschová.Poškodená Zuzana V. sa na jar roku 2013 vrátila po materskej dovolenke do právneho oddelenia pražskej pobočky SŽDC. Tešiť sa zároveň mohla aj z povýšenia na miesto vedúcej. Následne však začala trpieť prudkými bolesťami brucha a hnačkami. Nepravidelné nevoľnosti pokračovali takmer ďalšie tri roky. Ťažkosti prichádzali spravidla pred dôležitými súdnymi alebo inými rokovaniami.Začiatkom vlaňajška nadobudla podozrenie, že ju niekto trávi a zároveň sa zverila svojmu nadriadenému aj manželovi. Keďže jej neverili, dala im ochutnať vodu, ktorú mala v kancelárii. Obaja muži mali nasledujúcu noc črevné problémy. Nadriadený Zuzany V. preto nechal umiestniť do jej kancelárie kameru.Záznam z apríla potom odhalil jej podriadenú Věru Kubíčkovú, ako do pohára vody leje neznámu látku. Ukázalo sa, že voda obsahuje preháňadlo Laxigal, a to trinásťnásobok odporúčanej dávky. Poškodená Zuzana V. bola týmto odhalením zdrvená a odišla z práce. Vzťah s Kubíčkovou, ktorá ostala vo firme aj naďalej, totiž hodnotila ako dobrý a nemali vraj konflikty.Znalci ohodnotili Kubíčkovú ako pasívne agresívnu osobu s histriónskou poruchou osobnosti. Bola podľa nich dlhodobo frustrovaná v pracovnom i osobnom živote. Ako pravdepodobný motív jej činu predpokladali žiarlivosť na povýšenie Zuzany V. Poškodená podľa znalcov teraz trpí úzkosťami a užíva lieky, zhoršil sa aj jej fyzický stav.