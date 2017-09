Česká republika privítala víťazstvo proeurópskych síl v Nemecku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. septembra (TASR) - Česká republika víta, že v parlamentných voľbách v Nemecku zvíťazili strany si silným európskym zameraním. V rámci zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli to dnes uviedol český štátny tajomník pre európske záležitosti Aleš Chmelař.poznamenal Chmelař.Český diplomat upozornil, že Rada ministrov dnes oficiálne nehovorila o voľbách v Nemecku. Dodal, že z pohľadu členských štátov EÚ je priskoro vyhodnocovať túto situáciu a to, aký dopad bude mať výsledok volieb na celkové politické plánovanie v ďalších štyroch rokoch.uviedol.Na otázky novinárov či očakáva, že nová nemecká vláda zmení svoj postoj v otázke stáleho mechanizmu na prerozdeľovanie migrantov, Chmelař uviedol, že česká strana je v tomto smere optimistická.odpovedal. Zdôraznil pritom, že o problematike migračných kvót sa bude ešte rokovať v rámci EÚ a tiež so samotným Nemeckom.uzavrel Chmelař.