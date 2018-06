Česká republika si pripomenula 76. výročie vyhladenia obce Lidice

Archívne foto, Lidice Foto: TASR Foto: TASR

Lidice 10. júna (TASR) - V českej obci Lidice v okrese Kladno si v nedeľu omšou a kladením vencov pripomenuli 76. výročie vyhladenia obce nemeckými nacistami. Informoval o tom na svojej webovej stránke spravodajský portál Novinky.cz.Pietny akt sa začal v nedeľu ráno omšou na základoch zbúraného kostola sv. Martina. Spomienka potom pokračovala pri spoločnom hrobe kladením vencov.Vence okrem vojakov pri spoločnom hrobe položili aj policajti. Predpoludním tak urobili aj český premiér Andrej Babiš, ministerka obrany Karla Šlechtová, poslanec Tomio Okamura, senátor Jiří Dienstbier a ďalší, uviedli Novinky.V nedeľu uplynulo 76 rokov od vpádu nemeckých vojakov do tejto malej obce v stredných Čechách. Išlo o odvetu za atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.Po atentáte, ktorý vykonali československí výsadkári 27. mája 1942, nasledovalo vyhlásenie stanného práva na celom území vtedajšieho Protektorátu Čechy a Morava a masové popravy.Odveta Nemcov vyvrcholila 10. júna 1942 vypálením stredočeskej obce Lidice, ktoré Nemci odôvodnili tým, že v dedine sa údajne ukrývajú parašutisti.Priamo v obci nacisti na základe rozkazu štátneho tajomníka úradu ríšskeho protektora - Karla Hermanna Franka - na záhrade Horákovho statku - zastrelili 173 mužov, mnoho žien a detí bolo deportovaných do koncentračných táborov Chelmno a Ravensbrück a časť lidických detí bola uznaná z rasového hľadiska vhodná na prevýchovu v nemeckých rodinách.Celkovo prišlo v Lidiciach o život 340 obyvateľov (192 mužov, 60 žien a 88 detí). V rokoch 1945-1947 sa podarilo nájsť deväť detí odvedených do Nemecka. Dedinu gestapo zrovnalo so zemou a v roku 1943 tu zostala len holá pláň.