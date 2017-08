Česká spoločnosť Vítkovice Power Engineering pôjde do konkurzu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Praha 7. augusta (TASR) - Spoločnosť Vítkovice Power Engineering (VPE) pôjde do konkurzu. O zmene z pôvodnej reorganizácie rozhodol súd na návrh predstavenstva firmy. Vyplýva to z uznesenia súdu zverejneného v insolvenčnom registri. Materská spoločnosť Vítkovice, a.s., sa od návrhu predstavenstva VPE dištancovala.Pri reorganizácii by firma fungovala ďalej podľa reorganizačného plánu, ktorý by schválil súd a veritelia. Pri konkurze by sa majetok firmy mal čo najskôr predať a výťažok rozdeliť medzi veriteľov.Spoločnosť VPE je od augusta minulého roka v úpadku. V novembri veritelia firme povolili reorganizáciu, členovia predstavenstva Petr Krupa a Marián Knápek ale podali na súd návrh na premenu reorganizácie na konkurz. Zdôvodnili to tým, že bez finančnej a faktickej podpory investora, ktorým mala byť materská firma Vítkovice, a.s., nie je reálne, že by sa insolventnosť podarilo vyriešiť reorganizáciou.Materská firma sa od návrhu dištancovala. Uviedla, že investorom pre VPE nikdy byť nemala a že podporu firme, naopak, zopakovala. Premena na konkurz podľa predchádzajúceho vyjadrenia hovorkyne skupiny Evy Kijonkovej ohrozuje vstup investorov a zvyšuje riziko, že veriteľom klesnú výnosy.Firmu, ktorá v súčasnosti zamestnáva približne 800 ľudí, dostala do ťažkostí problémová stavba hnedouhoľnej elektrárne Yunus Emre spoločnosti Adularya v Turecku. Podľa Vítkovíc je ale dôvodom zlého stavu VPE aj situácia na energetických trhoch či odložené investície hlavných zákazníkov.