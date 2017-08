Češka Špotáková so zlatým oštepom a s druhým svetovým titulom

Barbora Špotáková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky

ženy

oštep: 1. Barbora Špotáková (ČR) 66,76, 2. Lingwei Li (Čína) 66,25, 3. Huihui Lju (Čína) 65,26, 4. Sara Kolaková (Chorv.) 64,95, 5. Eda Tugsuzová (Tur.) 64,52, 6. Taciana Chaladovičová (Biel.) 64,05, 7. Katharina Molitorová (Nem.) 63,75, 8. Šijing Liu (Čína) 62,84

Londýn 8. augusta (TASR) - Vo finále hodu oštepom vypukla na MS v Londýne česká radosť. Barbora Špotáková sa stala druhýkrát majsterkou sveta výkonom 66,76 pred dvojicou Číňaniek, striebornou Lingwei Li s osobným rekordom 66,25 a Huihui Lju so 65,26.Vo finále mali oštepárky problémy s technikou a máloktorá z nich sa poriadne trafila do pokusu. Neplatilo to najmä o Barbore Špotákovej, ktorá aj vo svojich 36 rokoch ukázala, že nič zo svojho lesku dvojnásobnej olympijskej víťazky nestratila, zvíťazila po sérii 58,48 - 66,76 - x - 65,64 - 62,57 - 63,75.V kvalifikácii oštepu hodila Číňanka Huihui Lju ázijský rekord 67,59, vo finále by jej stačil na zlato, no už ho nezopakovala. Olympijská víťazka Chorvátka Sara Kolaková sa trápila, napriek tomu že v sezóne bola jednotka, a skončila bez medaily. Všetky súperky v 2. pokuse vyzvala Češka Barbora Špotáková so 66,76. Zlatá na MS v Osake'2007 sa pozvoľna lúči s veľkou atletikou, hlavne s veľkou atletikou a Londýn, ktorý jej doprial aj olympijské zlato, bol tým správnym zakončením jej obdivuhodnej kariéry. Obhajkyňa titulu Nemka Katharina Molitorová si v kvalifikácii síce utvorila sezónne maximum, no príliš sa s ňou na medailové stupne nerátalo a aj sa to nevýrazným výkonom vo finále 63,75 potvrdilo.