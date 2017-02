Česká telocvičná organizácia Sokol vznikla pred 155 rokmi

Ilustračná snímka Foto: TASR - Štefan Petráš Foto: TASR - Štefan Petráš

Praha/Bratislava 16. februára (TASR) - Česká telocvičná organizácia Sokol (Česká obec sokolská – ČO Sokol) je už legendou. Vznikla pred 155 rokmi 16. februára 1862 v Prahe (dnes Česká republika). Postupne sa zmenila z telocvičnej záležitosti na masové hnutie s výrazným národnoemancipačným poslaním.Zámerom Sokola bol všestranný rozvoj človeka po telesnej aj morálnej stránke a povznesenie spoločnosti. Organizácia vznikla na podnet nadšencov telocviku Miroslava Tyrša a Jindřicha Fügnera v období uvoľnenia pomerov v rakúsko-uhorskej monarchii po páde absolutistického Bachovho režimu. Na pražskej Panskej ulice v priestore skromného telocvičného ústavu Jana Malýpetra sa za účasti vyše 70 účastníkov konalo ustanovujúce zhromaždenie organizácie.Heslom spolku bolo, pozdravom Nazdar. Vlajku s bielym sokolom navrhol Josef Mánes, súčasťou kroja bola červená garibaldiovská košeľa. Názov Sokol bol po prvýkrát uvedený v stanovách organizácie z roku 1864. Za starostu spolku bol zvolený Jindřich Fügner, ten navrhol členom tykanie a oslovenie brat. Bol aj sponzorom spolku a to ho napokon finančne zruinovalo.Do roka stála prvá pražská Sokolovňa, postavená z finančnej zbierky a z Fügnerových peňazí. V súčasnosti je budova pamiatkovo chránená, keďže aj po prestavbách sa v nej zachovalo pôvodné vnútorné členenie aj bohatá štuková výzdoba. V dobe výstavby to bola moderná budova s telocvičnou aj šermiarskou sálou. Nachádzali sa v nej moderné šatne aj umyvárne, osvetlenie bolo plynové, vykurovalo sa teplovzdušne.Miroslav Tyrš bol nielen vynikajúcim organizátorom, ale aj telovýchovným odborníkom. Vypracoval publikáciu s názvom Základové tělocviku, v ktorom podal výklad sokolskej telocvičnej sústavy. Cvičenia rozdelil do štyroch skupín na cvičenie bez náradia a bez pomoci, cvičenia na náradí, skupinové cvičenia a úpolové cvičenia (šerm, zápas). Okrem toho vypracoval aj pôvodnú českú terminológiu pre cviky. Pod jeho vedením boli položené aj základy športovej gymnastiky, atletiky, turistiky a branných činností, keďže pôsobenie Sokola sa neobmedzovalo len na priestory telocviční. V roku 1882 sa konal v Prahe I. všesokolský zlet.Organizáciu v priebehu rokov neobišli finančné trampoty ani rozštiepenie a zákazy činnosti (1941, 1956). K obnoveniu Sokola došlo v roku 1990.